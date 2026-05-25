Курс валют в Україні: кінець дешевого долара і новий тренд на євро — на що чекати українцям найближчим часом

Курс валют в Україні / © ТСН.ua

У середині травня долар знову почав дорожчати, на готівковому ринку його курс повернувся до значень місячної давнини, ближче до 44,5 грн за одиницю. Євро, навпаки, швидко здешевшав нижче за 52 гривні, і від 16 травня його курс залишається майже стабільним. Чого очікувати в останній тиждень травня та в перший тиждень червня, що тепер вигідніше: долар, євро чи є інші варіанти, читайте в аналітичному проєкті ТСН.ua.

Ви також дізнаєтесь:

– що відбувається на ринку валюти;

– чого очікувати від курсу від 25 травня до 7 червня;

– продавати чи купувати готівкову валюту.

Наші експерти: експерт Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, голова секретаріату Ради підприємців при Кабміні економіст Андрій Забловський та фінансовий аналітик, член Українського товариства фінансових аналітиків Андрій Шевчишин.

Скільки коштують долар і євро в обмінниках

За інформацією спеціалізованих сайтів finance.ua та minfin.com.ua, готівковий долар за останні два тижні, від 11 до 24 травня, здорожчав у продажу в середньому на 33 коп., з 44,03 до 44,36 грн, у купівлі на 35 коп., з 43,50 до 43,85 грн/долар. Це вдвічі більше зростання курсу, ніж його зниження, яке мало місце в кінці квітня і на початку травня, наразі долар знову коштує стільки ж, як місяць тому. Курс готівкового євро пішов униз від понеділка, 11 травня. До п’ятниці, 15 травня, він знизився на 27 коп. як у продажу, так і в купівлі, відповідно до 51,73 і 51,11 грн/євро і стабілізувався. Протягом 16–24 травня коливання курсу були у межах п’яти копійок угору-вниз. На неділю, 24 травня, один долар коштував у продажу 44,36 грн, у купівлі 43,85 грн, один євро відповідно 51,70 і 51,13 грн.

Найвища ціна продажу долара на 24 травня була 44,52 грн (+32 коп. за два тижні), найнижча — 44,08 грн/долар (+33 коп.). Максимальний курс купівлі становив 44,05 грн/долар (+35 коп.).

Найвища ціна продажу євро на 24 травня була 52 грн (–10 коп. за два тижні), найнижча — 51,53 грн (–12 коп.). Максимальний курс купівлі становив 51,45 грн/євро (–15 коп.).

Національний банк послаблював гривню до долара протягом двох минулих тижнів, від 11 до 24 травня. У підсумку курс долара виріс з 43,86 до 44,23 грн (+37 коп.). Двічі, 19 і 21 травня, було перевищено попередній максимальний показник офіційного курсу, спершу долар досяг 44,16 грн (+7 коп. від попереднього рекорду), потім 44,23 грн (+ ще 7 коп.).

Офіційний курс євро знижувався протягом двох минулих тижнів, опустившись на 30 коп., до 51,30 грн/євро.

На понеділок, 25 травня, НБУ встановив такі офіційні курси: 44,26 грн/долар — новий рекорд і +40 коп. за два тижні і 51,33 грн/євро.

Співвідношення долар/євро зменшилось за два тижні з 1,18 до 1,16 долара за євро.

Андрій Шевчишин говорить, що на міжбанківському ринку долар торгується біля історичного максимуму — 44,25–44,29 грн/долар. НБУ, за можливості, тримає курс євро, навіть коли його вартість знижується на світовому ринку.

«Долар у нас зростає тому, що євро падає, причому не перший тиждень, співвідношеня євро до долару — на мінімумі з 7 квітня — 1,16 долара за євро, — аналізує Андрій Шевчишин. — Євро зараз для України бюджетоформуюча валюта: збори, мита, акцизи прив’язані до євро. Кредити й допомога заходять переважно в євро, і кредит від ЄС в 90 млрд буде в євро. А отже, якщо нижче курс євро, то при конвертації менше гривні до держбюджету. Навіть населення в чистому попиті в останні місяці більше орієнтується на євро».

Чого очікувати від курсу валют в Україні

Эксперти не прогнозують у найближчі два тижні зміни трендів курсу як долара, так і євро.

Андрій Шевчишин підкреслив: валютний ринок залишається в міжсезонні, але зараз наростає фактор податкового періоду і виплати зарплат, що буде посилювати пропозицію валюти на міжбанку. Населення має стабілізуватись у покупці валюти.

«Все ближче червень, місяць традиційного зміцнення гривні. У базовому сценарії матимемо спокійний тиждень для курсу. Готівковий долар очікую на 44–44,50 грн, готівковий євро на 51,25–52 грн», — конкретизував Андрій Шевчишин.

Андрій Забловський говорить, що у найближчі два тижні девальвація гривні сповільниться, бо збільшиться пропозиція валюти на міжбанку у зв’язку з сплатою податків та виплатою зарплат бізнес-структурами.

«У цей період курсовий коридор на міжбанківському ринку звузиться на 10–20 коп., до 44–44,4 грн/долар, — оцінює Андрій Забловський. — Це означає відсутність тенденції до тимчасового зміцнення гривні, як було раніше протягом двох тижнів у другій половині січня, березня і квітня. Готівковий курс долара очікується на 20–25 коп. вищим».

У Олега Пендзина інше бачення ситуації, він вважає, що сезонне сповільнення інфляції Нацбанк використає для того, аби девальвувати гривню.

«Є два чинники, котрі прискорюють річну інфляцію, яку, нагадаю, контролює НБУ, це — поточне збільшення цін щомісяця і курс гривні до долара. Протягом січня-квітня інфляція швидко зростала і виявилась більшою за планову. З травня і влітку ріст цін традиційно гальмується через сезонний фактор: зменшення критичного імпорту (природний газ тощо), здешевлення городини, яєць, молочки, — пояснив Олег Пендзин. — Тому не виключаю, що Нацбанк продовжить повільно девальвувати гривню, створюючи „запас міцності“ курсу на осінь для стримування інфляції. За моїм прогнозом, у найближчі два тижні гривня ще опуститься. Зокрема, на готівковому ринку курс долара може бути у продажу в межах 44,50–44,80 грн/долар, а в купівлі 43,90–44,20 грн/долар».

Продавати чи купувати валюту

Олег Пендзин радить заробляти на гривні.

«Хоч долар, за моїм прогнозом, і дорожчатиме найближчим часом, його дохідність не буде вищою за дохідність гривневих інструментів, — говорить Олег Пендзин. — Щоб заробити на зростанні курсу долара стільки ж, скільки на середньостатистичному гривневому депозиті (близько 7% чистими), за час, який залишився до кінця року, долар повинен подорожчати у грудні до 47,5 грн (+3,7 грн) у купівлі, це малореально».

Андрій Шевчишин вважає, що настав зручний час для інвестицій у валюту «в довгу», тобто на 1–2 і більше років наперед.

«Якщо ви накопичуєте в довгу для збереження від можливих ризиків, то у вас буде можливість зробити це обдумано та без поспіху. Бо довгостроково ринок залишається під девальваційним тиском. Це не означає, що потрібно відмовитись від диверсифікації заощаджень, але можна половину їх тримати, наприклад, у облігаціях внутрішньої державної позики (ОВДП), заробляючи на високих відсотках, а половину — у готівковій валюті, доступ до якої можливий у режимі 24/7. Валютна подушка безпеки під руками дешевшою не стане, хоча й заробити по максимуму, як на ОВДП, не вдасться. Продавати валюту не варто без крайньої необхідності», — резюмував Андрій Шевчишин.

Андрій Забловський повідомив про цікавий тренд: швидке здорожчання банківського срібла.

«Срібні зливки, мова йде про сертифікований метал, який продається через банки, за останні 2,5 року здорожчали більше ніж утричі, — аналізує Андрій Забловський. — Але ціна залишається доступною, близько 200 грн/грам, якщо купувати зливок вагою 100 грамів, або 20000 грн за зливок, це оптимально для невеликої інвестиції. За прогнозами фахівців Всесвітньої асоціації срібла, цей метал дорожчатиме і надалі через зростання на нього попиту у промисловості (акумулятори електромобілів, сонячні батареї) і обмеженість пропозиції. Оціночно можна заробити понад 10% річних. Це менше ніж на інвестиціях у золото, та ціна на золото зашкалює, вартість входу на ринок зросла за останній час з 60 до 65 тис. грн. Це ціна 10-грамового золотого зливка проби 999,9, купівля якого є економічно доцільним мінімумом. Адже для 1-грамових і 5-грамових зливків різниця між курсами продажу і купівлі набагато більша, вона у майбутньому „з’їсть“ весь прибуток від здорожчання металу».

Втім експерт попередив: інвестиція у банківські метали — довгострокова, не менше ніж на три роки, лише тоді можна отримати прибуток.

