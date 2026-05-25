Курс валют в Украине / © ТСН.ua

Реклама

В середине мая доллар снова начал дорожать, на наличном рынке его курс вернулся к значениям месячной давности, ближе к 44,5 грн. за единицу. Евро, напротив, быстро подешевел ниже 52 гривен и с 16 мая его курс остается почти стабильным. Чего ждать в последнюю неделю мая и первую неделю июня, что теперь выгоднее: доллар, евро или другие варианты, читайте в аналитическом проекте ТСН.ua.

Вы также узнаете:

– что происходит на рынке валюты;

Реклама

– чего ожидать от курса с 25 мая по 7 июня;

– продавать или покупать наличную валюту.

Наши эксперты: эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, глава Секретариата Совета предпринимателей при Кабмине экономист Андрей Забловский и финансовый аналитик, член Украинского общества финансовых аналитиков Андрей Шевчишин.

Сколько стоят доллар и евро в обменниках

По информации специализированных сайтов finance.ua и minfin.com.ua, наличный доллар за последние две недели, с 11 по 24 мая, подорожал в продаже в среднем на 33 коп., с 44,03 до 44,36 грн, в покупке на 35 коп., с 43,50 до/43,8. Это вдвое большее увеличение курса, чем его снижение, которое имело место в конце апреля и начале мая, сейчас доллар снова стоит столько же, как месяц назад. Курс наличного евро пошел вниз с понедельника, 11 мая. К пятнице, 15 мая, он снизился на 27 коп. как в продаже, так и в покупке, согласно 51,73 и 51,11 грн/евро и стабилизировался. В течение 16-24 мая колебания курса были в пределах пяти копеек вверх-вниз. На воскресенье, 24 мая, один доллар стоил в продаже 44,36 грн, по покупке 43,85 грн, один евро соответственно 51,70 и 51,13 грн.

Реклама

Самая высокая цена продажи доллара на 24 мая была 44,52 грн (+32 коп. за две недели), самая низкая — 44,08 грн/доллар (+33 коп.). Максимальный курс покупки составил 44,05 грн/доллар (+35 коп.).

Самая высокая цена продажи евро на 24 мая была 52 грн (–10 коп. за две недели), самая низкая — 51,53 грн (–12 коп.). Максимальный курс покупки составил 51,45 грн/евро (-15 коп.).

Национальный банк ослаблял гривну к доллару в течение двух минувших недель, с 11 по 24 мая. В итоге курс доллара вырос с 43,86 до 44,23 грн (+37 коп.). Дважды, 19 и 21 мая, был превышен предыдущий максимальный показатель официального курса, сначала доллар достиг 44,16 грн. (+7 коп. от предыдущего рекорда), затем 44,23 грн. (+ еще 7 коп.).

Официальный курс евро снижался в течение двух минувших недель, опустившись на 30 коп., до 51,30 грн/евро.

Реклама

На понедельник, 25 мая, НБУ установил следующие официальные курсы: 44,26 грн/доллар — новый рекорд и +40 коп. за две недели и 51,33 грн/евро.

Соотношение доллар/евро уменьшилось за две недели с 1,18 до 1,16 доллара за евро.

Андрей Шевчишин говорит, что на межбанковском рынке доллар торгуется у исторического максимума — 44,25–44,29 грн/доллар. НБУ по возможности держит курс евро, даже когда его стоимость снижается на мировом рынке.

«Доллар у нас растет потому, что евро падает, причем не первую неделю, соотношение евро к доллару — на минимуме с 7 апреля — 1,16 доллара за евро, — анализирует Андрей Шевчишин. — Евро сейчас для Украины бюджетоформирующая валюта: сборы, пошлины, акцизы привязаны к евро. Кредиты и помощь входят преимущественно в евро, и кредит от ЕС в 90 млрд будет в евро. А значит, если ниже курс евро, то при конвертации меньше гривны в госбюджет. Даже население в чистом спросе в последние месяцы больше ориентируется на евро».

Реклама

Чего ожидать от курса валют в Украине

Эксперты не прогнозируют в ближайшие две недели смены трендов курса как доллара, так и евро.

Андрей Шевчишин подчеркнул: валютный рынок остается в межсезонье, но сейчас нарастает фактор налогового периода и выплаты зарплат, что будет усиливать предложение валюты на межбанке. Население должно стабилизироваться при покупке валюты.

«Все ближе июнь, месяц традиционного укрепления гривны. В базовом сценарии будет спокойная неделя для курса. Наличный доллар ожидаю 44–44,50 грн, наличный евро на 51,25–52 грн», — конкретизировал Андрей Шевчишин.

Андрей Забловский говорит, что в ближайшие две недели девальвация гривны замедлится, потому что увеличится предложение валюты на межбанке в связи с уплатой налогов и выплатой зарплат бизнес-структурами.

Реклама

«В этот период курсовой коридор на межбанковском рынке сузится на 10–20 коп. до 44–44,4 грн/доллар, — оценивает Андрей Забловский. — Это означает отсутствие тенденции к временному укреплению гривни, как было раньше в течение двух недель во второй половине января, марта и апреля. Наличный курс доллара ожидается на 20-25 коп. высшим».

У Олега Пендзина другое видение ситуации он считает, что сезонное замедление инфляции Нацбанк использует для того, чтобы девальвировать гривну.

«Есть два фактора, ускоряющих годовую инфляцию, которую, напомню, контролирует НБУ, это текущее увеличение цен ежемесячно и курс гривны к доллару. В течение января-апреля инфляция быстро росла и оказалась больше плановой. С мая и летом рост цен традиционно тормозится из-за сезонного фактора: уменьшения критического импорта (природный газ и т.п.), удешевления овощей, яиц, молочки, — объяснил Олег Пендзин. –Поэтому не исключаю, что Нацбанк продолжит медленно девальвировать гривну, создавая „запас прочности“ курса на осень для сдерживания инфляции. По моему прогнозу, в ближайшие две недели гривна еще опустится. В частности, на наличном рынке курс доллара может находиться в продаже в пределах 44,50–44,80 грн/доллар, а в покупке 43,90–44,20 грн/доллар».

Продавать или покупать валюту

Олег Пендзин рекомендует зарабатывать на гривне.

Реклама

«Хотя доллар, по моему прогнозу, и будет дорожать в ближайшее время, его доходность не будет выше доходности гривневых инструментов, — говорит Олег Пендзин. — Чтобы заработать на росте курса доллара столько же, сколько на среднестатистическом гривневом депозите (около 7% чистыми), за оставшееся до конца года доллар должен подорожать в декабре до 47,5 грн (+3,7 грн) в покупке, это малореально».

Андрей Шевчишин считает, что настало удобное время для инвестиций в валюту «в длинную», то есть на 1–2 и более лет вперед.

«Если вы накапливаете в долгую для сохранения возможных рисков, то у вас будет возможность сделать это обдуманно и без спешки. Ибо долгосрочно рынок остается под девальвационным давлением. Это не означает, что нужно отказаться от диверсификации сбережений, но можно половину их держать, например, в облигациях внутреннего государственного займа (ОВГЗ), зарабатывая на высоких процентах, а половину в наличной валюте, доступ к которой возможен в режиме 24/7. Валютная подушка безопасности под руками дешевле не станет, хоть и заработать по максимуму, как на ОВГЗ, не удастся. Продавать валюту не стоит без крайней необходимости», — резюмировал Андрей Шевчишин.

Андрей Забловский сообщил об интересном тренде: скором подорожании банковского серебра.

Реклама

«Серебряные слитки, речь идет о сертифицированном металле, который продается через банки, за последние 2,5 года подорожали более чем в три раза, — анализирует Андрей Забловский. — Но цена остается доступной, около 200 грн/грамм, если покупать слиток весом 100 граммов или 20000 грн за слиток, это оптимально для небольшой инвестиции. По прогнозам специалистов Всемирной ассоциации серебра, этот металл будет дорожать и дальше из-за роста на него спроса в промышленности (аккумуляторы электромобилей, солнечные батареи) и ограниченность предложения. Оценочно можно заработать более 10% годовых. Это меньше, чем на инвестициях в золото, и цена на золото зашкаливает, стоимость входа на рынок выросла за последнее время с 60 до 65 тыс. грн. Это цена 10-граммового золотого слитка пробы 999,9, покупка которого экономически целесообразным минимумом. Ведь для 1-граммовых и 5-граммовых слитков разница между курсами продаж и покупки намного больше, она в будущем „съест“ всю прибыль от удорожания металла».

Впрочем, эксперт предупредил: инвестиция в банковские металлы — долгосрочная, не менее чем на три года, только тогда можно получить прибыль.

Новости партнеров