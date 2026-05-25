Баланс изменился: почему Си Цзиньпину больше невыгодна война РФ против Украины

Си Цзиньпин / © Associated Press

Реклама

Новый трек переговоров о мире в Украине может начаться поближе к осени. Над ним могут совместно работать Европа и Китай. Ведь рынок ЕС более выгоден для Пекина.

Глава Института мировой политики Виктор Шлинчак озвучил «24 Каналу» мнение, что Си Цзиньпин взял от России все, что мог. Известно, что российская экономика падает, поэтому Китай может давить на Владимира Путина по поводу завершения войны.

Почему Китай может давить на Путина?

Виктор Шлинчак отметил, что в последнем коммюнике Китай заявил о том, что нужно возвращаться к дипломатическим контактам. Новый трек переговоров может стартовать в ближайшие месяцы или ближе к осени. Возможно, в этом треке будет место не только для Европы, но и будут какие-то лица от Китая.

Реклама

Си Цзиньпин считает, что вытащил из России все, что хотел. Сейчас он понимает, что рынок ЕС более надежен и прогнозируем для Китая, куда они могут экспортировать свои товары.

«Когда будет падать российская экономика, будет не до китайских товаров. Вероятно, баланс выгод толкает Китай к тому, чтобы давить на Россию замораживать эту войну», — предположил глава Института мировой политики.

Ранее мы писали о том, что отношения между Москвой и Пекином, официально называемыми «дружбой без ограничений», на практике остаются прагматическими и построенными на взаимном подозрении и собственных интересах.

Новости партнеров