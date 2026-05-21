Выезд Путина на «поклон» к Си провалился: Китай отказал в ключевой просьбе и охладил аппетиты Кремля

Владимир Путин и Си Цзиньпин. / © Associated Press

Реклама

Диктатор-президент России Владимир Путин и лидер Китая Си Цзиньпин не смогли достичь соглашения по трубопроводу «Сила Сибири-2» и подписали сравнительно незначительные двусторонние соглашения во время официального визита «фюрера» в КНР.

Об этом сообщают аналитики Института изучения войны (ISW) в своем новом отчете.

Аналитики акцентировали на том, что Путин и Си высоко оценили «глубокие отношения» между Россией и КНР, а также активно сотрудничают в энергетической сфере.

Реклама

В частности, помощник «фюрера» Юрий Ушаков заявил, что РФ и КНР достигли договоренностей по энергетическим проектам и «еще чего очень важного», но не уточнил деталей.

Путин и Си подписали совместное заявление о дальнейшем укреплении их «всестороннего партнерства и стратегического взаимодействия», а также об углублении добрососедской дружбы и сотрудничества, около 40 межправительственных, межведомственных и корпоративных документов. Они, главным образом, направлены на углубление экономического сотрудничества, а также совместную декларацию об «установке многополярного мира и нового типа международных отношений».

Известно, что стороны не смогли достичь соглашения по строительству трубопровода «Сила Сибири-2». Американские аналитики отмечают, что Москва и Пекин имеют разногласия по этому газопроводу по меньшей мере с 2024-го, ведь Россия сталкивается с более настоятельной потребностью в трубопроводе для замены доходов от экспорта, утраченных после полномасштабного вторжения в Украину. В то же время Китай использует свое преимущество, чтобы получить уступки от Кремля по этому вопросу.

В то же время в ISW подчеркивают, что подписанные лидерами соглашения были относительно небольшими по сравнению с надеждами Кремля на то, что визит Путина завершится подписанием соглашения по «Силе Сибири-2».

Реклама

«Кремль выделил трубопровод как один из приоритетных пунктов визита Владимира Путина в КНР. Впрочем, неспособность диктатора РФ обеспечить подписание соглашения демонстрирует нынешние ограничения российско-китайского сотрудничества», — констатируют в Институте.

Провал Кремля в Пекине

Путин накануне визита в Китай громко заявлял о дружбе с Си , называя его «добрым другом» и подобострастно расхваливал «всеобъемлющее партнерство» Двух стран. Впрочем, несмотря на это, фюрер вернулся ни с чем.

Си Цзиньпин отказал в спасении, которое диктатор РФ искал в Китае. Пекин не согласился на спасительный для Кремля проект — газопровод «Сила Сибири-2». Именно его Москва пытается продвинуть уже в пятый раз за последние годы.

Издание The Washington Post также отмечает, что Путин не смог получить согласие на стратегический газопровод в Китай. КНР не спешит окончательно соглашаться на проект из-за споров по цене газа и условиям контракта. Пекин стремится избегать чрезмерной зависимости от российских энергоносителей.

Реклама

Дата публикации 17:13, 15.05.26 Количество просмотров 232 Путин спешно летит в Китай вслед за Трампом?!

Новости партнеров