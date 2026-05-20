Си пошел на тайное соглашение с Путиным еще год назад: раскрыты реальные договоренности между РФ и Китаем

Си Цзиньпин и Владимир Путин. / © Associated Press

Народно-освободительная армия Китая обучала российских военнослужащих в КНР в 2025 году. Это свидетельствует о том, что агрессор РФ и ее союзники используют войну в Украине для военного обучения и испытаний.

Об этом сообщают аналитики Института изучения войны (ISW) со ссылкой на Reuters.

Издание со ссылкой на данные нескольких европейских разведывательных агентств сообщило, что китайская Народно-освободительная армия тайно научила около 200 военнослужащих России на военных объектах. В частности, в Пекине, Нанкине, Шицзячжуане и Чжэнчжоу в конце прошлого года. Китай помогал осваивать россиянам тактику дронов.

Reuters ссылалось на внутренние военные отчеты военных России. В документах подробно описано четыре обучения: стрельбу из минометов при поддержке разведывательных беспилотников; использование БпЛА и стрелкового оружия для противодействия вражеским дронам; операции БпЛА с осмотром от первого лица (FPV), а также инженерные, минные и разменные операции.

Два европейских разведывательных агентства заявили, что многие захватчики страны-агрессорки, проходившие обучение в КНР, имели достаточно высокий ранг, чтобы иметь возможность передавать полученные уроки ниже по командной цепочке.

Одна из европейских разведывательных служб сообщила о подтверждении по крайней мере горстки российских военнослужащих, которые учились в Китае и с тех пор были развернуты для участия в операциях в аннексированном Крыму и на временно оккупированной территории Запорожской области.

Кроме того, Reuters сообщило, что ранее Москва в Пекин заключила соглашение, согласно которому около 200 солдат РФ будут проходить обучение в КНР, а несколько сотен китайских военнослужащих — в России. Известно, что обе стороны договорились не информировать другие страны.

Китай может намереваться, чтобы Россия использовала тактику и уроки армии КНР на поле боя для оценки эффективности этой тактики, доктрины и обучения в современных условиях боя, таких как в Украине. Пекин также может намереваться воспользоваться обучением российских военнослужащих вместе с военнослужащими Народно-освободительной армии», — говорится в отчете.

Аналитики отмечают, что КНР и другие члены Антанты противника, вероятно, будут продолжать искать возможность использовать войну России в Украине как учебные возможности для своих военных и совершенствовать технологии боя.

Сотрудничество Китая и России — последние новости

Диктатор РФ Владимир Путин 19 мая отправился с визитом в Китай. Аналитики CNBC считают, что «фюрер» будет пытаться «выбить» три важных вещи. В частности, Путин пытается продемонстрировать Вашингтону якобы более тесные отношения с КНР, а также ищет дипломатическую поддержку Пекина в отношении войны в Украине.

В то же время Bloomberg тоже замечает, что хозяин Кремля отправился в КНР неспроста, потому что Россия ищет спасения. В центре внимания во время этого визита будет газопровод «Сила Сибири-2», который Москва пытается продвинуть уже в пятый раз за последние годы.

В то же время The Guardian отмечает, что со своей стороны Пекин также усиливает связи с Москвой. Да, Тайвань может быть ключевым подтекстом сближения Си с Путиным. Китай может стремиться заключить с РФ новые энергетические договоренности, чтобы гарантировать стабильные поставки горючего в случае предстоящего конфликта вокруг этого островного государства.

Дата публикации 17:13, 15.05.26

