Минус подполковник Путина и 65 пилотов: "птички" СБС разгромили школу операторов БпЛА России (видео)

Российская школа подготовки пилотов дронов после украинских ударов / © скриншот с видео

Силы беспилотных систем вместе с СБУ нанесли мощный удар по школе подготовки пилотов дронов "российской академии ракетных и артиллерийских наук». В результате успешной операции ликвидирован начальник заведения, подполковник «Бурый», и по меньшей мере 65 оккупантов. Также уничтожена важная техника и производственные цеха врага.

Об этом сообщили СБС в Сети.

Операторы первого отдельного центра совместно с СБУ и при координации Центра глубинных поражений СБС нанесли удар по объекту в России, где проводилась подготовка пилотов, а также изготовление боекомплектов и комплектующих для БпЛА.

В результате поражения были уничтожены производственные и ремонтные помещения, в которых находились четыре бронеавтомобиля «Тигр», доставленные на ремонт. Вся техника уничтожена.

Кроме того, ликвидирован начальник школы — подполковник с позывным «Бурый». Общие безвозвратные потери личного состава составляют не менее 65 человек.

Также уничтожены боекомплекты и комплектующие, предназначенные для производства беспилотных систем.

Как отметили в СБС, поражение подобных объектов существенно ослабляет возможности врага в подготовке экипажей беспилотных систем, ремонте бронетехники и обеспечении подразделений на направлениях ведения боевых действий.

Дата публикации 08:10, 21.05.26

Напомним, 21 мая в России после атаки Сил обороны Украины пылает Сызранский нефтеперерабатывающий завод («Роснефть»). Местные жители публикуют видео взрывов в соцсетях. Этот НПЗ входит в Самарский узел нефтепереработки, а его мощность составляет от 7 до 8,9 млн т нефти ежегодно.

