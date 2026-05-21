Мінус підполковник Путіна та 65 пілотів: “пташки” СБС розгромили школу операторів БпЛА Росії (відео)

Цими ударами Сили оборони України послабили можливості РФ у підготовці екіпажів безпілотних систем, ремонті бронетехніки та забезпеченні підрозділів на фронті.

Російська школа підготовки пілотів дронів після українських ударів / © скриншот з відео

Сили безпілотних систем разом із СБУ завдали потужного удару по школі підготовки пілотів дронів «російської академії ракетних та артилерійських наук». У результаті успішної операції ліквідовано начальника закладу, підполковника «Бурого», та щонайменше 65 окупантів. Також знищено важливу техніку та виробничі цехи ворога.

Про це повідомили СБС у Мережі.

Оператори першого окремого центру спільно з СБУ та за координації Центру глибинних уражень СБС завдали удару по об’єкту в Росії, де проводилась підготовка пілотів, а також виготовлення боєкомплектів і комплектувальних для БпЛА.

Унаслідок ураження було знищено виробничі та ремонтні приміщення, в яких перебували чотири бронеавтомобілі «Тигр», доставлені на ремонт. Уся техніка знищена.

Крім того, ліквідовано начальника школи — підполковника на позивний «Бурий». Загальні безповоротні втрати особового складу становлять щонайменше 65 осіб.

Також знищено боєкомплекти та комплектувальні, призначені для виробництва безпілотних систем.

Як зазначили в СБС, ураження подібних об’єктів суттєво послаблює можливості ворога у підготовці екіпажів безпілотних систем, ремонті бронетехніки та забезпеченні підрозділів на напрямках ведення бойових дій.

Нагадаємо, 21 травня у Росії після атаки Сил оборони України палає Сизранський нафтопереробний завод («Роснефть»). Місцеві мешканці публікують відео вибухів у соцмережах. Цей НПЗ входить до Самарського вузла нафтопереробки, а його потужність становить від 7 до 8,9 млн т нафти щороку.

