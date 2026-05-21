Мінус підполковник Путіна та 65 пілотів: “пташки” СБС розгромили школу операторів БпЛА Росії (відео)
Цими ударами Сили оборони України послабили можливості РФ у підготовці екіпажів безпілотних систем, ремонті бронетехніки та забезпеченні підрозділів на фронті.
Сили безпілотних систем разом із СБУ завдали потужного удару по школі підготовки пілотів дронів «російської академії ракетних та артилерійських наук». У результаті успішної операції ліквідовано начальника закладу, підполковника «Бурого», та щонайменше 65 окупантів. Також знищено важливу техніку та виробничі цехи ворога.
Про це повідомили СБС у Мережі.
Оператори першого окремого центру спільно з СБУ та за координації Центру глибинних уражень СБС завдали удару по об’єкту в Росії, де проводилась підготовка пілотів, а також виготовлення боєкомплектів і комплектувальних для БпЛА.
Унаслідок ураження було знищено виробничі та ремонтні приміщення, в яких перебували чотири бронеавтомобілі «Тигр», доставлені на ремонт. Уся техніка знищена.
Крім того, ліквідовано начальника школи — підполковника на позивний «Бурий». Загальні безповоротні втрати особового складу становлять щонайменше 65 осіб.
Також знищено боєкомплекти та комплектувальні, призначені для виробництва безпілотних систем.
Як зазначили в СБС, ураження подібних об’єктів суттєво послаблює можливості ворога у підготовці екіпажів безпілотних систем, ремонті бронетехніки та забезпеченні підрозділів на напрямках ведення бойових дій.
Нагадаємо, 21 травня у Росії після атаки Сил оборони України палає Сизранський нафтопереробний завод («Роснефть»). Місцеві мешканці публікують відео вибухів у соцмережах. Цей НПЗ входить до Самарського вузла нафтопереробки, а його потужність становить від 7 до 8,9 млн т нафти щороку.