Один з ТЦК вирішив відправити на фронт усіх військових без УБД

В одному з обласних Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки ухвалили рішення кардинально змінити підхід до формування груп оповіщення. Усіх військовослужбовців установ, які досі не брали участі у бойових діях і не мають статусу УБД, планують відправити на фронт.

Про це повідомляє пресслужба Полтавського обласного ТЦК та СП у Facebook.

Зазначається, що наразі в установі триває активна робота над тим, щоб до складу груп оповіщення, які працюють на вулицях, входили виключно учасники бойових дій. На таку роботу відбирають чоловіків, які на власному досвіді знають ціну війни, бачили злочини російських окупантів та чітко розуміють критичну потребу в укомплектованості Збройних Сил України.

У ТЦК наголошують: фронтовики працюють із розумінням того, що вони доукомплектовують свої колишні підрозділи і допомагають побратимам отримати довгоочікуваний перепочинок.

Водночас правила для решти персоналу ТЦК стануть значно суворішими. Військовослужбовці, які ще не мають статусу учасника бойових дій, будуть повністю усунені від процесу оповіщення громадян:

Військові, які перебувають на стадії оформлення документів для отримання УБД, виконуватимуть інші внутрішні завдання у складі ТЦК.

Усі військовослужбовці ТЦК, які взагалі не брали участі в бойових діях, плануються до ротації. Їх відправлять у бойові підрозділи для набуття реального досвіду на передовій.

Раніше у суспільстві неодноразово порушувалося питання щодо необхідності відправки тилових працівників військкоматів на фронт та заміни їх пораненими ветеранами. Схоже, Полтавський ТЦК став одним із перших, хто почав масштабне втілення цієї практики.

