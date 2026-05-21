Що робити, якщо вас взяли на облік в чужому ТЦК

Громадянин України чоловічої статі має стояти на військовому обліку

Деякі військовозобов’язані громадяни України можуть виявити у «Резерв+», що опинилися на військовому обліку в іншому ТЦК, не в тому місці, де вони були взяті на облік.

Що робити — пояснили на порталі «Юристи.UA».

Якщо ж проблема не є технічною, потрібно вирішувати питання по суті.

Юристи кажуть, що іноді достатньо просто надіслати заяву до ТЦК. Якщо ж це не спрацює, якщо навіть особистий візит до центру комплектування не принесе результату, то доведеться йти далі.

«Вам доведеться подавати позов до адміністративного суду та оскаржувати дії ТЦК (потрібно буде вирішити якого саме, після отримання відповідей)», — зазначив адвокат Юрій Айвазян.

В Україні готують реформу військової служби, що передбачає перехід на контрактну систему з чіткими термінами та гарантованою демобілізацією. За даними ЗМІ, Міноборони й Генштаб розглядають три типи контрактів.

Крім того, в Україні спростили процедуру подовження бронювання працівників критично важливих підприємств, скоротивши термін розгляду заяв до 24 год. Тепер оновити статус працівника після виправлення розбіжностей у військовому обліку можна без переривання попереднього бронювання.

