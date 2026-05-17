Мобілізація в Україні: як отримати відстрочку та які документи потрібні

В Україні військовозобов’язані можуть оформити відстрочку від мобілізації онлайн або офлайн — залежно від підстави та наявності необхідних документів. Водночас важливо подати заяву до моменту відправлення на службу.

ТСН.ua розповідає, як це зробити та які документи потрібні.

Як оформити відстрочку онлайн

Подати заяву на відстрочку можна через застосунок «Резерв+». Для цього необхідно:

оновити військово-облікові дані;

обрати розділ «Подати запит на відстрочку»;

завантажити необхідні документи.

Після перевірки заявник отримає електронну довідку з QR-кодом.

Водночас територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК СП) від 2025 року більше не приймають заяви на відстрочку.

Як отримати відстрочку офлайн

Якщо підстава для відстрочки не цифровізована або людина не має смартфона, оформити відстрочку можна через ЦНАП.

Для цього потрібно:

звернутися до будь-якого ЦНАП;

подати необхідні документи — паспорт, довідку про присвоєння РНОКПП (ідентифікаційний код), а також оригінали або засвідчені копії документів, які підтверджують підставу для відстрочки.

Після цього адміністратор передасть документи до ТЦК СП.

Рішення та довідку можна буде отримати у ЦНАП або в електронному вигляді.

Які документи потрібні

Для оформлення відстрочки необхідно подати паспорт, довідку про присвоєння РНОКПП та документи, які підтверджують право на відстрочку.

Якщо підстава пов’язана зі станом здоров’я, обов’язково потрібно пройти ВЛК або МСЕК — саме їхній висновок є підставою для оформлення відстрочки.

Коли подавати документи

Подати заяву на відстрочку можна будь-коли, однак зробити це потрібно до моменту відправлення на службу.

Якщо військовозобов’язаний отримав повістку на ВЛК або для уточнення даних, документи на відстрочку радять подавати одразу.

Чи можна оформити відстрочку швидше

Деякі військовозобов’язані подають заяву одночасно через ЦНАП і «Резерв+», щоб пришвидшити процес.

У Міністерстві оборони пояснюють, що технічно це можливо, однак такий спосіб не рекомендують. Запит у «Резерв+» опрацьовується до 48 годин, а через ЦНАП — до 14 днів. Якщо відстрочку вже оформлено через «Резерв+», запит у ЦНАП закриють, оскільки право на відстрочку вже буде підтверджено.

