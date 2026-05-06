Рішення ВЛК можна переглянути: як правильно його оскаржити в Україні

Суди 2026 року змінили правила мобілізації в Україні: тепер можна отримати відстрочку без ВЛК, а українцям за кордоном ТЦК має оновлювати дані в «Оберегу» онлайн, не вимагаючи приїзду до України.

Про це пише Судово-юридична газета.

Статус «обмежено придатний» та нові правила ВЛК

Станом на 2026 рік статус «обмежено придатний» остаточно скасовано. Військово-лікарські комісії зараз видають лише три типи висновків:

придатний ;

придатний до служби у частинах забезпечення (тил, логістика, ТЦК)

непридатний із виключенням з обліку.

Особи, які мали старий статус «обмежено придатний», повинні були пройти переогляд до 5 червня 2025 року. Проте юристи зазначають: від 6 червня 2026 року притягнути до відповідальності за несвоєчасне проходження ВЛК у цьому разі вже неможливо через закінчення строків давності (ст. 247 КУпАП).

Відстрочка без ВЛК: позиція судів

Одним із найгостріших питань залишається вимога ТЦК пройти медогляд перед розглядом заяви на відстрочку. Судова практика (зокрема рішення Хмельницького та Запорізького окружних адмінсудів) чітко вказує:

Відстрочка — це первинне право. ТЦК не має права відмовляти у наданні відстрочки лише через відсутність актуального висновку ВЛК.

Різні процедури. Проходження комісії та отримання відстрочки — це окремі процеси. Непроходження ВЛК може тягнути штраф, але не анулює право на відстрочку.

Чи можна направляти на ВЛК під час оформлення відстрочки?

Повідомляється, що суди все частіше стають на бік громадян у питаннях черговості дій. Згідно з постановою Другого апеляційного адміністративного суду від 13 січня 2026 року:

«Військовозобов’язані, у яких строк дії відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації не завершився, на медичний огляд не направляються».

Це правило стосується і тих, хто перебуває в процесі оформлення документів. Спочатку комісія має розглянути заяву на відстрочку, а вже потім вирішувати питання про направлення на медогляд.

Як оскаржити рішення ВЛК

Якщо громадянин не згоден із висновком медиків, він може оскаржити його у вищій ВЛК (протягом 30 днів) або в суді (протягом 3–6 місяців).

Важливо розуміти: суд не ставить діагноз, а перевіряє процедуру. Наприклад, Миколаївський окружний адмінсуд у лютому 2026 року скасував рішення ВЛК, бо пацієнту не провели обов’язкові лабораторні дослідження.

Реєстр «Оберіг» та послуги за кордоном

Повідомляється, що громадяни за кордоном часто не можуть оформити закордонний паспорт через відсутність даних у системі «Оберіг». ТЦК часто вимагають особистої явки для внесення даних.

Проте Одеський окружний адмінсуд у лютому 2026 року визнав таку вимогу незаконною. Суд постановив: якщо особа ідентифікована через «Резерв+» або інші реєстри, ТЦК зобов’язаний внести відомості дистанційно. Особиста присутність для «технічного внесення даних» є безпідставною.

Мобілізація в Україні — останні правила

Нагадаємо, мобілізацію в Україні подовжили до серпня 2026 року. У ТЦК пояснили, що тепер повістки надсилатимуть поштою на ту адресу, яку ви вказали під час оновлення даних. Також військкомати нагадали, які причини вважаються поважними, щоб не прийти за повісткою.

Також система «Резерв+» самостійно оновлюватиме дані тих, хто має законні підстави для відстрочки, без необхідності особистого звернення.

Раніше ми писали, що в Україні змінили процедуру оформлення відстрочки від мобілізації. Документи тепер подаються через ЦНАП або «Резерв+».

