Долар, євро чи гривня: економісти розказали, у чому краще зберігати заощадження
Експерти мають різні погляди щодо найкращого способу збереження заощаджень у травні 2026 року. Що вигідніше: ОВДП, депозити чи готівковий долар.
Економісти пояснили, як краще зберігати заощадження: одні радять максимально використовувати високу прибутковість гривневих інструментів, інші — наполягають на створенні «валютного страхового фонду».
Як отримати дохід до 15% річних без податків та чому з купівлею валюти, можливо, варто зачекати — у матеріалі ТСН.ua.
Економіст радить зберігати гроші у гривневих депозитах
Економіст Олег Пендзин вважає, що наразі найкращий спосіб не лише зберегти, а й заробити — це інвестувати в національну валюту. Він виділяє два основні інструменти:
Гривневі депозити: ставки за річними вкладами зросли до 13–14,5%, а максимум сягає 17,5%. Після сплати податків чистий дохід становить близько 13,5%.
ОВДП (облігації внутрішньої державної позики): прибуток за однорічними паперами становить 15–15,5%. Головна перевага — нульове оподаткування.
Олег Пендзин: «Поріг входу дуже низький: за депозитами від 100 грн, за ОВДП від 1000 грн. Вкладення у готівкову валюту такого доходу не дадуть і близько».
Чому заощадження у валюті — це теж вихід
Андрій Шевчишин не погоджується з колегою і застерігає від тримання всіх яєць в одному кошику. На його думку, гривневі інструменти — це добре, але готівкова валюта — це безпека.
Андрій Шевчишин: «Долари на руках — це особистий "страховий фонд" у разі швидкої потреби у готівці. Регулярна купівля валюти завжди доцільна, особливо зараз, коли курс пішов униз».
У травні продавати валюту буде вигідніше
Андрій Забловський дає практичну пораду щодо таймінгу: у травні продавати валюту вигідніше, ніж це буде влітку. Традиційно у червні-липні курс гривні зміцнюється.
Андрій Забловський: «Влітку курс зазвичай просідає. Якщо вам потрібно продати валюту — краще зробити це зараз. А от із купівлею доларів як з інвестицією варто зачекати: через місяць курс може бути ще нижчим».
Підсумок: що обрати?
Для тих, хто шукає максимальний пасивний дохід, наразі виграють ОВДП завдяки відсутності податків та високій ставці.
Якщо ж ваша мета — швидкий доступ до коштів у будь-якій ситуації, варто дотримуватися стратегії накопичення готівкового долара, але купувати його краще під час літнього затишшя на ринку.
