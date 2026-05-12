Долар, євро чи гривня: економісти розказали, у чому краще зберігати заощадження

Економісти пояснили, у чому краще зберігати валюту / © ТСН.ua

Економісти пояснили, як краще зберігати заощадження: одні радять максимально використовувати високу прибутковість гривневих інструментів, інші — наполягають на створенні «валютного страхового фонду».

Як отримати дохід до 15% річних без податків та чому з купівлею валюти, можливо, варто зачекати — у матеріалі ТСН.ua.

Економіст радить зберігати гроші у гривневих депозитах

Економіст Олег Пендзин вважає, що наразі найкращий спосіб не лише зберегти, а й заробити — це інвестувати в національну валюту. Він виділяє два основні інструменти:

Гривневі депозити: ставки за річними вкладами зросли до 13–14,5%, а максимум сягає 17,5%. Після сплати податків чистий дохід становить близько 13,5%. ОВДП (облігації внутрішньої державної позики): прибуток за однорічними паперами становить 15–15,5%. Головна перевага — нульове оподаткування.

Олег Пендзин: «Поріг входу дуже низький: за депозитами від 100 грн, за ОВДП від 1000 грн. Вкладення у готівкову валюту такого доходу не дадуть і близько».

Чому заощадження у валюті — це теж вихід

Андрій Шевчишин не погоджується з колегою і застерігає від тримання всіх яєць в одному кошику. На його думку, гривневі інструменти — це добре, але готівкова валюта — це безпека.

Андрій Шевчишин: «Долари на руках — це особистий "страховий фонд" у разі швидкої потреби у готівці. Регулярна купівля валюти завжди доцільна, особливо зараз, коли курс пішов униз».

У травні продавати валюту буде вигідніше

Андрій Забловський дає практичну пораду щодо таймінгу: у травні продавати валюту вигідніше, ніж це буде влітку. Традиційно у червні-липні курс гривні зміцнюється.

Андрій Забловський: «Влітку курс зазвичай просідає. Якщо вам потрібно продати валюту — краще зробити це зараз. А от із купівлею доларів як з інвестицією варто зачекати: через місяць курс може бути ще нижчим».

Підсумок: що обрати?

Для тих, хто шукає максимальний пасивний дохід, наразі виграють ОВДП завдяки відсутності податків та високій ставці.

Якщо ж ваша мета — швидкий доступ до коштів у будь-якій ситуації, варто дотримуватися стратегії накопичення готівкового долара, але купувати його краще під час літнього затишшя на ринку.

