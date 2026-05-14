Комарі обирають жертв не випадково: вчені пояснили, чому кусають саме вас

Комарі реагують на певні сигнали людського організму, через що одних людей вони кусають значно частіше, ніж інших. На привабливість для комах можуть впливати група крові, температура тіла, фізична активність і навіть колір одягу.

Про це повідомило видання Huff Post.

Одним із факторів, який може впливати на частоту укусів, є група крові. В одному з контрольованих досліджень, опублікованому в журналі Medical Entomology, комахи майже вдвічі частіше сідали на людей із групою І крові, ніж на людей із групою ІІ. Дослідники пояснюють це речовинами, які організм виділяє через шкіру та які можуть «підказувати» комарам групу крові людини.

Професор ентомології Університету Флориди Джонатан Дей зазначає, що комарі орієнтуються насамперед на сигнали, які свідчать про наявність джерела крові. Найважливішим із них він називає вуглекислий газ.

За словами науковця, люди з активнішим метаболізмом виділяють більше CO2, а отже стають помітнішими для комах. Фахівці зазначають, що фізична активність може підвищувати привабливість людини для комарів.

Крім вуглекислого газу, комах приваблюють і так звані «вторинні сигнали». Одним із них є молочна кислота, яка виділяється через шкіру після фізичних навантажень. Вона сигналізує комарам, що перед ними потенційна ціль.

Також комарі орієнтуються за допомогою зору. За словами Дея, ці комахи літають низько над землею та добре помічають контрастні об’єкти на горизонті. Саме тому люди в темному одязі можуть привертати більше уваги комарів, ніж ті, хто носить світлі речі.

Важливу роль відіграє і температура тіла. Комарі здатні відчувати тепло після приземлення на шкіру та шукати ділянки, де кров розташована ближче до поверхні. Через це люди з трохи вищою температурою тіла частіше стають жертвами укусів.

Дерматолог клініки Клівленда Мелісса Піліанг додає, що привабливість для комарів також може зростати після вживання алкоголю. Одне з досліджень показало, що люди, які випили лише одну банку пива, частіше приваблювали комах, ніж ті, хто не вживав алкоголь.

Крім того, вагітність і надмірна вага можуть прискорювати метаболізм, що теж впливає на інтенсивність сигналів, які «зчитують» комарі.

Фахівці наголошують, що уникнути укусів все ж можливо. Найперше радять обмежувати перебування на вулиці у періоди найбільшої активності комарів — на світанку та заході сонця. Якщо ж цього уникнути не можна, варто максимально закривати шкіру одягом.

Дей рекомендує носити легкі довгі штани та сорочки з легких тканин, які захищають від комах. Також ефективними залишаються репеленти з DEET. За словами фахівців, засоби з концентрацією DEET близько 5% можуть забезпечити захист приблизно на півтори години.

Попри суперечки щодо безпечності DEET, Агентство з охорони навколишнього середовища США після перегляду даних у 2014 році заявило, що правильне використання таких засобів не становить ризику для здоров’я, зокрема для дітей, вагітних жінок і матерів, які годують грудьми.

Науковці зазначають, що наразі немає достатніх досліджень, які б підтверджували ефективність свічок із цитронелою. Натомість у місцях відпочинку радять використовувати вентилятори, оскільки комарям важко пересуватися у вітряних умовах.

Якщо укусу уникнути не вдалося, лікарі рекомендують не розчісувати шкіру. Це може посилити свербіж, викликати подразнення та підвищити ризик інфекції.

Для полегшення симптомів радять прикладати холодні компреси або лід. Також можуть допомогти безрецептурні креми з гідрокортизоном чи антигістамінні препарати. Антигістамінні препарати можуть полегшити симптоми після укусу.

