Вдова Віталія Білоножка шокувала розміром пенсії та зізналася, у чому обмежує себе роками
Артистка пояснила, чому не їсть борошняне, проте витрачається на косметологів.
Народна артистка України Світлана Білоножко, вдова співака Віталія Білоножка, відверто заговорила про пенсію, авторські виплати та секрети догляду за собою, а також зізналася, від яких страв давно відмовилася заради форми.
68-річна виконавиця дала рідкісне інтерв’ю, де порушила одразу кілька особистих тем. Артистка не приховує: навіть після десятків років на сцені фінансові питання для неї залишаються болісними. Особливо — ситуація з авторськими правами на творчість її покійного чоловіка Віталія Білоножка. За словами співачки, роялті надходять, але далеко не в тому обсязі, на який вона розраховувала. Водночас Білоножко продовжує активно реєструвати пісні та намагається навести лад у документах. Каже, що система в Україні досі працює недосконало.
«В нас з правами… не годиться ніяк. Нічого не співається, нічого не відходить, нічого не реєструється. Поки ні. Можливо, колись, якщо буде лад. Зараз я свої пісні всі реєструю, все роблю як треба, і роялті надходять. Але не в тому об’ємі, який би мав бути», — поділилася артистка на YouTube-каналі «Теща Гордона».
Окремо співачка висловилася і про власну пенсію. Білоножко не приховує, що нинішня сума її не влаштовує, хоча й додає — вдячна державі за те, що має. Артистка переконана: люди, які десятиліттями працювали на сцені та мають звання, повинні отримувати значно більше.
«Сказати яка? Зараз скажу: 11 600. Було спочатку 8, потом 10, а зараз 11 600. І дякую за це державі… Це смішно, звісно… Я так думаю, що має бути ну хоча б тисяча доларів, ну хоча б», — наголосила співачка.
Також виконавиця чесно розповіла, як підтримує форму. За словами Білоножко, вона давно виключила з раціону борошняне, млинці та вареники, хоча й зізнається, що дуже любить таку їжу. Співачка переконана: публічна людина не може дозволити собі недоглянутий вигляд. Саме тому вона уважно ставиться до харчування, косметології та догляду за шкірою.
