Вдова Віталія Білоножка шокувала розміром пенсії та зізналася, у чому обмежує себе роками

Світлана Білоножко / © скриншот з відео

Народна артистка України Світлана Білоножко, вдова співака Віталія Білоножка, відверто заговорила про пенсію, авторські виплати та секрети догляду за собою, а також зізналася, від яких страв давно відмовилася заради форми.

68-річна виконавиця дала рідкісне інтерв’ю, де порушила одразу кілька особистих тем. Артистка не приховує: навіть після десятків років на сцені фінансові питання для неї залишаються болісними. Особливо — ситуація з авторськими правами на творчість її покійного чоловіка Віталія Білоножка. За словами співачки, роялті надходять, але далеко не в тому обсязі, на який вона розраховувала. Водночас Білоножко продовжує активно реєструвати пісні та намагається навести лад у документах. Каже, що система в Україні досі працює недосконало.

«В нас з правами… не годиться ніяк. Нічого не співається, нічого не відходить, нічого не реєструється. Поки ні. Можливо, колись, якщо буде лад. Зараз я свої пісні всі реєструю, все роблю як треба, і роялті надходять. Але не в тому об’ємі, який би мав бути», — поділилася артистка на YouTube-каналі «Теща Гордона».

Окремо співачка висловилася і про власну пенсію. Білоножко не приховує, що нинішня сума її не влаштовує, хоча й додає — вдячна державі за те, що має. Артистка переконана: люди, які десятиліттями працювали на сцені та мають звання, повинні отримувати значно більше.

«Сказати яка? Зараз скажу: 11 600. Було спочатку 8, потом 10, а зараз 11 600. І дякую за це державі… Це смішно, звісно… Я так думаю, що має бути ну хоча б тисяча доларів, ну хоча б», — наголосила співачка.

Також виконавиця чесно розповіла, як підтримує форму. За словами Білоножко, вона давно виключила з раціону борошняне, млинці та вареники, хоча й зізнається, що дуже любить таку їжу. Співачка переконана: публічна людина не може дозволити собі недоглянутий вигляд. Саме тому вона уважно ставиться до харчування, косметології та догляду за шкірою.

