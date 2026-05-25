"Ракета зруйнувала будівлю": Костюк розплакалася після перемоги над ексросіянкою на Roland Garros

Марта Костюк / © Associated Press

Українська тенісистка Марта Костюк (WTA №15) успішно статувала на Roland Garros-2026.

У першому колі основної сітки 23-річна уродженка Києва обіграла ексросіянку Оксану Селехметьєву, яка нещодавно змінила громадянство на іспанське — 6:2, 6:3.

Після закінчення матчу Костюк під час інтерв'ю на корті розплакалася, розповідаючи про нічний обстріл Києва. Російська ракета влучила неподалік від будинку батьків Марти.

"Я неймовірно пишаюся собою сьогодні. Думаю, це був один з найважчих матчів у моїй кар'єрі. Сьогодні вранці, за 100 метрів від будинку моїх батьків, ракета зруйнувала будівлю. Це був дуже важкий ранок. Я не знала, як для мене складеться цей матч. Я не знала, як з цим впораюся. Частину ранку я проплакала.

Сьогодні я не хочу говорити про себе. Я дуже рада вийти до другого кола, але всі мої думки й усе моє серце сьогодні з людьми в Україні. Дуже дякую всім, хто прийшов. Слава Україні!

Як на мене, важливо продовжувати рухатися вперед. Найбільший приклад для мене — це українці. Сьогодні вранці я прокинулася й побачила всіх цих людей, які прокинулися та продовжили жити своїм життям, продовжили допомагати тим, хто цього потребує.

Я знала, що сьогодні тут буде багато українських прапорів і багато українців прийдуть підтримати мене. Також приїхали мої друзі з України. Дуже щаслива, що вони тут", — сказала Костюк.

Уже на пресконференції тенісистка показала фото руйнувань, яке їй надіслала родина.

"Під час матчу були моменти, коли я знову поверталася думками до цього, тому що майже весь ранок мене нудило лише від думки, що якби приліт стався на 100 метрів ближче, сьогодні в мене, ймовірно, уже не було б мами та сестри. Було неймовірно складно так швидко все це пережити й одразу виходити грати", — цитує Костюк BTU.

Марта Костюк показала наслідки російського обстрілу / © btu.org.ua

У другому колі французького мейджора Костюк позмагається з американкою українського походження Кеті Волинець (WTA №108).

Зазначимо, що до другого раунду Roland Garros-2026 також вийшли українки Юлія Стародубцева та Дар'я Снігур. Перша розгромила "нейтральну" росіянку Анну Блінкову з рахунком 6:3, 6:1, а друга сенсаційно впоралася з 20-ю ракеткою світу Кларою Таусон з Данії — 3:6, 7:5, 6:2.

Раніше повідомлялося, що Костюк стала чемпіонкою турніру WTA 1000 в Мадриді, обігравши у фіналі нейтральну спортсменку з російським паспортом Мірру Андрєєву.

Також ми розповідали, що перша ракетка України Еліна Світоліна стала чемпіонкою турніру WTA 1000 в Римі.

