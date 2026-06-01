Володимир Кличко прокоментував перемогу Усика над Верховеном

Володимир Кличко

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Володимир Кличко прокоментував перемогу володаря титулів WBA, WBC та IBF Олександра Усика над нідерландським кікбоксером Ріко Верховеном.

"Я скажу тільки одне. Я бачив закінчення бою — це було для мене найголовніше. Що знову пролунав український гімн, знову український прапор був піднятий на боці переможця, тому це найголовніше.

Решта — я не такий прихильник боксу, щоб як прихильники футболу розбирати все по дрібницях. Головне для мене — це результат. Сашко показує це вже не вперше, не в першій країні.

Я, до речі, згадаю його бій проти росіянина в Москві. Коли знову лунав український гімн в центрі міста Москва, столиці нашого ворога, який вже не перший рік намагається зруйнувати нашу країну та нашу націю. Ця перемога, як на мене, була найважливішою", — сказав Кличко для Tribuna.com.

У ніч проти 24 травня Усик у єгипетському місті Гіза переміг Верховена технічним нокаутом в 11-му раунді. Спочатку українець відправив суперника в нокдаун, а потім пішов добивати його і рефері зупинив бій за секунду до завершення 11-го раунду.

Верховен після поразки від Усика обурився рішенням рефері, заявивши, що той передчасно зупинив поєдинок.

Ріко вже подав офіційний протест щодо результату бою з Усиком.

Також Верховен розкритикував рефері через те, що той нібито скоротив обов'язковий відлік часу для відновлення після нокдауну.

На момент завершення бою нідерландець мав мінімальну перевагу на записках одного з суддів, тоді як ще двоє фіксували нічию.

За статистикою ударів Верховен також мав незначну перевагу над Усиком.

Водночас тренер Верховена після суперечливого нокауту закликав Усика провести бій-реванш з його підопічним.

