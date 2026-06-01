ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
596
Час на прочитання
3 хв

Володимир Кличко прокоментував перемогу Усика над Верховеном

Легенда світового боксу Володимир Кличко оцінив тріумф свого співвітчизника у поєдинку з нідерландським кікбоксером.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Коментарі
Володимир Кличко

Володимир Кличко / © instagram.com/queensberrypromotions

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Володимир Кличко прокоментував перемогу володаря титулів WBA, WBC та IBF Олександра Усика над нідерландським кікбоксером Ріко Верховеном.

"Я скажу тільки одне. Я бачив закінчення бою — це було для мене найголовніше. Що знову пролунав український гімн, знову український прапор був піднятий на боці переможця, тому це найголовніше.

Решта — я не такий прихильник боксу, щоб як прихильники футболу розбирати все по дрібницях. Головне для мене — це результат. Сашко показує це вже не вперше, не в першій країні.

Я, до речі, згадаю його бій проти росіянина в Москві. Коли знову лунав український гімн в центрі міста Москва, столиці нашого ворога, який вже не перший рік намагається зруйнувати нашу країну та нашу націю. Ця перемога, як на мене, була найважливішою", — сказав Кличко для Tribuna.com.

Огляд бою Усик — Верховен

Усик — Верховен: підсумки бою

У ніч проти 24 травня Усик у єгипетському місті Гіза переміг Верховена технічним нокаутом в 11-му раунді. Спочатку українець відправив суперника в нокдаун, а потім пішов добивати його і рефері зупинив бій за секунду до завершення 11-го раунду.

Верховен після поразки від Усика обурився рішенням рефері, заявивши, що той передчасно зупинив поєдинок.

Ріко вже подав офіційний протест щодо результату бою з Усиком.

Також Верховен розкритикував рефері через те, що той нібито скоротив обов'язковий відлік часу для відновлення після нокдауну.

У WBC уже висловилися щодо суперечливої зупинки бою Усик — Верховен.

Відомий американський тренер Тедді Атлас став на захист рефері, який зупинив бій Усик — Верховен.

На момент завершення бою нідерландець мав мінімальну перевагу на записках одного з суддів, тоді як ще двоє фіксували нічию.

За статистикою ударів Верховен також мав незначну перевагу над Усиком.

Водночас тренер Верховена після суперечливого нокауту закликав Усика провести бій-реванш з його підопічним.

Усик вже відреагував на протест Верховена щодо результату їхнього бою.

Олександр після поєдинку розповів, кому присвячує перемогу над Верховеном.

Також Усик висловився про потенційний реванш з Верховеном і назвав умову.

Крім того, Усик відреагував на чутки про шалений гонорар за бій з Верховеном.

Після перемоги над Верховеном українцю кинув виклик непереможний німець Агіт Кабаєл, який є обов'язковим претендентом на пояс WBC.

Британський промоутер Френк Воррен заявив, що хоче організувати бій Усик — Кабаєл восени цього року в Німеччині.

Олександр уже погодився розпочати переговори про бій з Кабаєлом.

Своєю чергою, Кабаєл пояснив, чому Усику було важко в поєдинку проти Верховена.

Раніше повідомлялося, що дружина Усика поділилася першими емоціями після його перемоги над Верховеном.

На нашому сайті можна переглянути відео нокдауну та нокауту в поєдинку Усик — Верховен.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
596
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie