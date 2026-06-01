Чи правда, що молоко з віком не засвоюється організмом

Молоко / © Pixabay

Молоко з віком засвоюється гірше через поступове зниження вироблення лактази — ферменту, який розщеплює молочний цукор (лактозу) у тонкому кишківнику.

Про це повідомила лікарка-гастроентерологиня Ольга Матвієнко, передає Новини Live.

«З віком у кишківнику може зменшуватися вироблення ферменту лактази, який допомагає перетравлювати молочні продукти. Через це люди старшого віку частіше скаржаться на здуття, діарею, біль у животі або інший дискомфорт після їхнього вживання», — пояснила вона.

Водночас вона не рекомендує повністю відмовлятися від молока, сиру, сметани чи йогуртів. Це варто робити лише тоді, коли вони справді погіршують самопочуття. В інших випадках достатньо зменшити кількість таких продуктів і стежити за реакцією організму.

Раніше повідомлялося, що молочні продукти можуть як підтримувати здоров’я кишківника, так і впливати на нього менш однозначно. Нове дослідження показало, що молоко пов’язане зі збільшенням різноманітності кишкових бактерій, тоді як сир у деяких випадках асоціювався зі зниженням кількості окремих мікроорганізмів.

