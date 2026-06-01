- Дата публікації
-
- Категорія
- Здоров’я
- Кількість переглядів
- 207
- Час на прочитання
- 1 хв
Чи правда, що молоко з віком не засвоюється організмом
Насправді не всім людям молоко шкодить або не засвоюється — усе залежить від індивідуальної переносимості лактози.
Молоко з віком засвоюється гірше через поступове зниження вироблення лактази — ферменту, який розщеплює молочний цукор (лактозу) у тонкому кишківнику.
Про це повідомила лікарка-гастроентерологиня Ольга Матвієнко, передає Новини Live.
«З віком у кишківнику може зменшуватися вироблення ферменту лактази, який допомагає перетравлювати молочні продукти. Через це люди старшого віку частіше скаржаться на здуття, діарею, біль у животі або інший дискомфорт після їхнього вживання», — пояснила вона.
Водночас вона не рекомендує повністю відмовлятися від молока, сиру, сметани чи йогуртів. Це варто робити лише тоді, коли вони справді погіршують самопочуття. В інших випадках достатньо зменшити кількість таких продуктів і стежити за реакцією організму.
Раніше повідомлялося, що молочні продукти можуть як підтримувати здоров’я кишківника, так і впливати на нього менш однозначно. Нове дослідження показало, що молоко пов’язане зі збільшенням різноманітності кишкових бактерій, тоді як сир у деяких випадках асоціювався зі зниженням кількості окремих мікроорганізмів.