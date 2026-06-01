ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Корисні статті
Кількість переглядів
167
Час на прочитання
2 хв

Які оливки краще для здоров’я: різниця між зеленими та чорними, з кісточкою чи без

Оливки давно стали невід’ємною частиною середземноморської дієти та популярним продуктом у раціоні людей, які дбають про здоров’я.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Коментарі
Які оливки корисніші

Які оливки корисніші / © pexels.com

Проте навколо них досі виникає багато запитань: які оливки корисніші — зелені чи чорні, чи є різниця між ними, і чи впливає на користь наявність кісточки?

Розберімося детальніше.

Чим відрізняються зелені та чорні оливки

Головна різниця між зеленими та чорними оливками полягає не в сорті, а у ступені зрілості.

Зелені оливки збирають недозрілими. Вони щільніші, мають більш виражений гіркуватий смак і менше жиру.

Чорні оливки (маслини) — це повністю дозрілі плоди. Вони м’якші, більш маслянисті та мають солодкуватий смак.

З точки зору харчової цінності, обидва види містять корисні жири, вітаміни та антиоксиданти, але їх склад трохи відрізняється.

Які оливки корисніші: зелені чи чорні

Однозначної відповіді немає, адже обидва види мають свої переваги:

Зелені оливки містять більше поліфенолів — потужних антиоксидантів, які допомагають боротися із запаленнями та підтримують здоров’я серцево-судинної системи.

Чорні оливки містять більше олії та вітаміну Е, який також є сильним антиоксидантом і підтримує здоров’я шкіри та судин.

Висновок: зелені — трохи «антиоксидантніші», чорні — більш поживні за жирними кислотами.

Оливки з кісточкою чи без: чи є різниця

Багато хто обирає оливки без кісточки через зручність, але з точки зору користі є нюанси:

Оливки з кісточкою краще зберігають структуру, смак і частину поживних речовин.

Без кісточки — зручніші для салатів і закусок, але під час обробки можуть частково втрачати сік і корисні компоненти.

Якщо важлива максимальна користь — краще обирати оливки з кісточкою.

Чи справді оливки корисні для здоров’я

Оливки — це джерело:

  • мононенасичених жирів, корисних для серця;

  • вітаміну Е;

  • заліза та міді;

  • антиоксидантів.

Регулярне вживання оливок у помірній кількості може:

  • підтримувати здоров’я серцево-судинної системи;

  • зменшувати запальні процеси;

  • покращувати стан шкіри;

  • сприяти нормалізації рівня холестерину.

Як правильно вживати оливки

Щоб отримати максимум користі:

  • обирайте оливки без зайвих консервантів;

  • віддавайте перевагу продукту з кісточкою;

  • вживайте помірно (через високу калорійність);

  • поєднуйте з овочами, рибою, салатами.

FAQ

Які оливки корисніші — зелені чи чорні?

Обидва види корисні, але зелені містять більше антиоксидантів, а чорні — більше жирних кислот і вітаміну Е.

Чи є різниця між оливками з кісточкою і без?

Так, оливки з кісточкою краще зберігають смак і частину корисних речовин, тоді як без кісточки — більш зручні у вживанні.

Чи можна їсти оливки щодня?

Так, але в помірній кількості, оскільки вони досить калорійні та містять багато солі в маринаді.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
167
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie