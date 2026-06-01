- Дата публікації
-
- Категорія
- Гроші
- Кількість переглядів
- 272
- Час на прочитання
- 2 хв
Скільки насправді заробляють українці: експерт про реальні зарплати
Навесні 2026 року офіційна середня зарплата в Україні перевищила 30 тисяч гривень. Реальні доходи українців суттєво нижчі через виплати військовим.
Навесні 2026 року середня зарплата в Україні сягнула 30 тисяч гривень. Це на папері. У реальності вкрай мала кількість українців розповіла про підвищення зарплат. Головний експерт з реформи фінансового сектору Економічної експертної платформи Руслан Чорний розповів, що реальна середня зарплата в Україні без урахування військових виплат становить менше 20 тисяч гривень.
Про це Руслан Чорний розповів в ефірі Ранок.LIVE.
Реальна середня зарплата українців — 20 тисяч гривень
Офіційна статистика середніх зарплат в Україні спотворюється високими виплатами для військових. Тому за документами та офіційними звітами середня зарплата в Україні перевищила 30 тисяч гривень.
Проте в реальності на руки українці отримують у середньому по 20 тисяч гривень.
«Якщо відокремити зарплати військовим, середня зарплата буде набагато меншою, ніж 20 тисяч», — повідомив Руслан Чорний.
У громадах зарплати ще нижчі — у середньому від 6 до 12 тисяч гривень.
За словами Чорного, підвищити реальні зарплати в Україні можна шляхом розвитку високотехнологічного виробництва та створення нових підприємств, що матимуть конкурентні зарплати.
Зарплати в Україні: останні новини
Нагадаємо, згідно з інфляційним звітом НБУ, в Україні 2026 року очікується зростання реальних зарплат на понад 11%, тоді як рівень безробіття має знизитися до 10%.
2027–2028 років через відновлення економічної активності та високий попит на робочу силу зарплати продовжать зростати на 6–7% щорічно, а безробіття скоротиться приблизно до 9%.
Водночас у травні середня зарплата в країні мала орієнтовно зрости на 1,5% (на 400–450 грн). Головними чинниками зростання зарплат є дефіцит кадрів, посилення конкуренції за персонал та адаптація економіки до умов воєнного часу.
Проте автоматичного підвищення виплат для всіх не відбудеться, а розрив між високими та низькими доходами громадян надалі збільшуватиметься.