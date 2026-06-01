Квіткові сукні, сорочки і шорти: український бренд презентував лляну колекцію, присвячену харківському лугу

Український бренд Phenomena презентував другу частину колекції RE: BLOOM, яка повертає в дитинство та оспівує любов до лугових квітів Харківщини.

Бренд вирішив розвивати далі тему квіткових аплікацій, які вже були використані на підкладках одягу, та додати принт. Разом з тим ключовим було не перенасичувати колекцію ідеями, тому вирішили поділити на два дропи: RE: BLOOM 1.0 та RE: BLOOM 2.0. У першій частині сконцентрувалися на аплікаціях, переосмисливши рух лугу у лляних стрічках, а другу повністю присвятили квітковому патерну.

Друга частина колекції переносить у дитинство та безтурботні часи у бабусі на дачі. Це історія про спекотні сонячні дні, про тепло сімейних зустрічей та букети з конюшини, папороті, люпину та квіток льону, які ми збирали влітку. Тому цей дроп вийшов досить камерний і ніжний.

Окрім оновленого квіткового принту, у бренда з’явився і новий колір в палітрі — насичена бірюза. Саме у поєднанні з ніжною пудрою він робить речі більш універсальними та контрастними.

До колекції увійшли сукня сліп, топ-бра, шорти двох видів: на гумці та міні довжина, сорочка з коротким та довгим рукавом, кюлоти й базова майка.

Кожна річ виконана з натурального пом’якшеного льону та не містить додаткових вкладень. Ґудзики на виробах також створені з натурального матеріалу — мушлі.

