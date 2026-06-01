ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Школа стилю
Кількість переглядів
116
Час на прочитання
1 хв

Квіткові сукні, сорочки і шорти: український бренд презентував лляну колекцію, присвячену харківському лугу

У новому дропі бренд переосмислив красу польових квітів через ніжні принти та натуральний льон.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Коментарі
Квіткові сукні, сорочки і шорти: український бренд презентував лляну колекцію, присвячену харківському лугу

Український бренд Phenomena презентував другу частину колекції RE: BLOOM, яка повертає в дитинство та оспівує любов до лугових квітів Харківщини.

Бренд вирішив розвивати далі тему квіткових аплікацій, які вже були використані на підкладках одягу, та додати принт. Разом з тим ключовим було не перенасичувати колекцію ідеями, тому вирішили поділити на два дропи: RE: BLOOM 1.0 та RE: BLOOM 2.0. У першій частині сконцентрувалися на аплікаціях, переосмисливши рух лугу у лляних стрічках, а другу повністю присвятили квітковому патерну.

Друга частина колекції переносить у дитинство та безтурботні часи у бабусі на дачі. Це історія про спекотні сонячні дні, про тепло сімейних зустрічей та букети з конюшини, папороті, люпину та квіток льону, які ми збирали влітку. Тому цей дроп вийшов досить камерний і ніжний.

Окрім оновленого квіткового принту, у бренда з’явився і новий колір в палітрі — насичена бірюза. Саме у поєднанні з ніжною пудрою він робить речі більш універсальними та контрастними.

До колекції увійшли сукня сліп, топ-бра, шорти двох видів: на гумці та міні довжина, сорочка з коротким та довгим рукавом, кюлоти й базова майка.

Кожна річ виконана з натурального пом’якшеного льону та не містить додаткових вкладень. Ґудзики на виробах також створені з натурального матеріалу — мушлі.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
116
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie