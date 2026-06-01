Спортивна королева: Матильда бельгійська взяла участь у забігу в Брюсселі
Королева Матильда взяла участь у спортивному забігу.
Її Величність вже повернулася зі США, де разом зі своїм чоловіком королем Філіпом була присутня на церемонії вручення дипломів Гарвардської школи Кеннеді, яку закінчила їхня старша дочка принцеса Єлизавета.
А 31 травня королева Матильда взяла участь у 46-му забігу на 20 км у Брюсселі. Вона була одягнена в чорні лосини та спортивну кофту, волосся зібрала в хвіст і одягла сонцезахисні окуляри. Також у Матильди на пальці була її заручальна каблучка з великим сапфіровим каменем.
Королева бігла разом з іншими бігунами, а королівський палац поділився фотографіями на своїй сторінці у Instagram.
