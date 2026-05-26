Королева Матильда в розкішній сукні улюбленого бренду принцеси Кейт вийшла у світське суспільство

Бельгійське королівське подружжя прибуло на фінал Міжнародного музичного конкурсу імені королеви Єлизавети в Bozar у Брюсселі.

Ольга Кузьменко
Королева Матильда та король Філіп / © Getty Images

Королева Матильда, як почесна президентка престижного фонду та визнана любителька музики, з великим задоволенням відвідала цей урочистий захід у Брюсселі. Вона з'явилася на заході в ефектній темно-синій сукні, прикрашеній стразами, від улюбленого бренду принцеси Уельської - Jenny Packham.

Вбрання відрізняється ефектним вирізом-човник та унікальними рукавами-кейпами у французькому стилі, які відходять від самого ліфа. Однак безперечною родзинкою є вишивка золотими і срібними стразами і кристалами, що прикрашають ліф і манжети, що створює ефект, який нагадує болеро або короткий кейп.

Матильда доповнила свій галаобраз мініатюрною сумкою Christian Dior. А як взуття обрала елегантні туфлі на шпильках, оббиті темно-синім шовком, що ідеально поєднуються з сукнею. Як завершальний штрих вона взяла стильний структурований клатч від того ж бренду.

Волосся королева уклала в об'ємну зачіску, яка відкривала шию і дозволяла повною мірою оцінити блискучі діамантові сережки-підвіски та її макіяж. В руках у Матильди був букет гарних квітів.

Король Філіп був одягнений у темно-синій смугастий костюм, білу сорочку та синю краватку, а його вбрання чудово гармоніювало з вбранням дружини.

