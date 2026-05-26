Сильний вітер і грози накриють Україну: оголошено жовтий рівень небезпеки
В Україні 27 травня очікується погіршення погоди: синоптики попереджають про сильний вітер і грози в низці областей. Через небезпечні метеоявища оголошено жовтий рівень небезпеки.
Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.
В Україні погіршиться погода
За даними синоптиків, вдень 27 травня по Україні очікуються пориви вітру 15-20 м/с. У центральних, південних областях та на Прикарпатті прогнозують грози.
Через небезпечні метеорологічні явища в Україні оголошено І рівень небезпечності — жовтий.
Які можуть бути наслідки
В Укргідрометцентрі попередили, що такі погодні умови можуть ускладнити роботу енергетичних, будівельних і комунальних підприємств.
Також можливі ускладнення руху транспорту.
Українців закликають бути обережними під час перебування на вулиці, не залишати автомобілі біля дерев, рекламних конструкцій та ліній електропередач.
