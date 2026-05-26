Укрaїнa
129
1 хв

Сильний вітер і грози накриють Україну: оголошено жовтий рівень небезпеки

В Україні 27 травня очікується погіршення погоди: синоптики попереджають про сильний вітер і грози в низці областей. Через небезпечні метеоявища оголошено жовтий рівень небезпеки.

Кирило Шостак
Сильний вітер

Сильний вітер / © pixabay.com

В Україні 27 травня очікується погіршення погодних умов. Синоптики попереджають про сильні пориви вітру, а в частині областей — грози.

Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

В Україні погіршиться погода

За даними синоптиків, вдень 27 травня по Україні очікуються пориви вітру 15-20 м/с. У центральних, південних областях та на Прикарпатті прогнозують грози.

Через небезпечні метеорологічні явища в Україні оголошено І рівень небезпечності — жовтий.

Які можуть бути наслідки

В Укргідрометцентрі попередили, що такі погодні умови можуть ускладнити роботу енергетичних, будівельних і комунальних підприємств.

Також можливі ускладнення руху транспорту.

Українців закликають бути обережними під час перебування на вулиці, не залишати автомобілі біля дерев, рекламних конструкцій та ліній електропередач.

Раніше ми писали, що у найближчі дні Європу накриє хвиля спеки. Синоптики Укргідрометцентру повідомили, чи прийде аномальна спека до України.

