До України знову суне негода: свіжий прогноз від Діденко

Синоптикиня попереджає про небезпечну погоду майже на всій території країни.

Дар'я Щербак
Погода

Погода / © ТСН

У середу, 27 травня, в Україні очікується сильний вітер зі штормовими поривами. Атмосферний фронт з хвилею принесе вологу погоду з дощами практично на всій території країни.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

За її словами, температура повітря буде такою:

  • на півдні та південному заході — +25…+28 градусів;

  • на Харківщині, Полтавщині, Сумщині, Луганщині — +17…+21 градус;

  • на решті території — +20…+23 градуси.

Атмосферний фронт / © Наталія Діденко / Facebook

Якою погода в Києві

У Києві 27 травня очікується вітряна погода зі штормовими поривами північно-західного вітру до 15-20 метрів за секунду. Також буде дощ і температура близько +21 градуса.

Від четверга в Україні очікується похолодання. Денні температури опустяться до +12…+18 градусів. На початку червня тепла погода має відновитися.

Синоптикиня закликає українців бути обережними під час сильного вітру, особливо в Києві. Рекомендується обмежити перебування на відкритому повітрі та уникати високих дерев і рекламних конструкцій.

Нагадаємо, кліматологи попереджають, що 2026–2027 років Землю може накрити найпотужніший екологічний феномен за останні 150 років — «супер»-фаза Ель-Ніньйо. Це кліматичне явище принесе планеті аномальну спеку, масштабні посухи та повені.

Раніше ми писали, що у найближчі дні Європу накриє хвиля спеки. Синоптики Укргідрометцентру повідомили, чи прийде аномальна спека до України.

