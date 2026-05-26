У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу: що загрожує
Повітряну тривогу оголошено через загрозу ворожих дронів.
У Києві та низці областей у вівторок, 26 травня, о 14:11 оголошено повітряну тривогу!
Про це повідомляє КМДА у Telegram.
Тривогу оголошено через загрозу ворожих БпЛА.
Просимо всіх терміново прослідувати до укриттів цивільного захисту!
Нагадаємо, Росія погрожує розпочати систематичні удари по Києву. Таким чином глава Кремля Володимир Путін намагається продемонструвати уявну «силу» та компенсувати ганьбу, яку він пережив на 9 травня.
