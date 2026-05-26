Аномальна спека в одній з країн ЄС вже вбила людей: температура наближається до 40°C

У Франції триває безпрецедентна для травня хвиля спеки. На тлі різкого підвищення температури влада вже повідомила про сім смертей, які безпосередньо або опосередковано пов’язані з погодними умовами. У кількох регіонах країни оголосили помаранчевий рівень небезпеки.

Про це повідомило видання Franceinfo.

Речниця французького уряду Мод Брежон заявила про щонайменше п’ять випадків смертей, пов’язаних з утопленнями під час спеки. За її словами, усі сім летальних випадків мають безпосередній або опосередкований зв’язок із високими температурами, які накрили країну останніми днями.

Французька метеослужба Météo-France заявила, що понеділок, 25 травня, став найспекотнішим травневим днем від початку метеорологічних спостережень у країні. Водночас синоптики попереджають, що спека лише посилюється.

У вівторок, 26 травня, на заході Франції розпочалася хвиля спеки, яку називають безпрецедентною для цього періоду року. У більшій частині Бретані температура може підніматися до 32–35 градусів тепла.

Через погодні умови помаранчевий рівень небезпеки оголосили у восьми департаментах: Фіністер, Морбіан, Манш, Іль і Вілен, Мен і Луара, Майєн, Вандея та Атлантична Луара.

Міністерка охорони здоров’я Франції Стефані Ріст заявила, що нинішня ситуація поки не розглядається як «надзвичайна ситуація» у сфері охорони здоров’я. Водночас вона закликала французів бути пильними та дотримуватися профілактичних рекомендацій.

За словами посадовиці, під час спеки важливо регулярно пити воду, навіть якщо людина не відчуває спраги, а також тримати віконниці або штори зачиненими впродовж дня, щоб уникнути перегрівання приміщень.

Окремо Стефані Ріст звернула увагу на фізичні навантаження у спекотні дні. Вона закликала обмежити спортивні заняття, наголосивши, що навіть добре підготовлений організм може по-різному реагувати на високі температури.

Міністерка також підкреслила, що наслідки спеки можуть проявлятися не одразу. За її словами, погіршення стану здоров’я іноді виникає через кілька днів або навіть тижнів після впливу високих температур, тому профілактика зараз є особливо важливою.

Тим часом прем’єр-міністр Франції Себастьян Лекорню проведе міжвідомчу нараду щодо готовності державних служб до подальшої спеки. Засідання заплановане на четвер.

