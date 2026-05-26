Аномальная жара в одной из стран ЕС уже убила людей: температура приближается к 40°C

Во Франции продолжается беспрецедентная для мая волна жары. На фоне резкого повышения температуры власти уже сообщили о семи смертях, которые прямо или косвенно связаны с погодными условиями. В нескольких регионах страны объявили оранжевый уровень опасности.

Об этом сообщило издание Franceinfo.

Пресс-секретарь французского правительства Мод Брежон заявила о по меньшей мере пяти случаях смерти, связанных с утоплениями во время жары. По ее словам, все семь летальных случаев имеют прямую или косвенную связь с высокими температурами, которые накрыли страну в последние дни.

Французская метеослужба Météo-France заявила, что понедельник, 25 мая, стал самым жарким майским днем с начала метеорологических наблюдений в стране. В то же время синоптики предупреждают, что жара только усиливается.

Во вторник, 26 мая, на западе Франции началась волна жары, которую называют беспрецедентной для этого периода года. В большей части Бретани температура может подниматься до 32-35 градусов тепла.

Из-за погодных условий оранжевый уровень опасности объявили в восьми департаментах: Финистер, Морбиан, Манш, Иль и Вилен, Мэн и Луара, Майен, Вандея и Атлантическая Луара.

Министр здравоохранения Франции Стефани Рист заявила, что нынешняя ситуация пока не рассматривается как «чрезвычайная ситуация» в сфере здравоохранения. В то же время она призвала французов быть бдительными и придерживаться профилактических рекомендаций.

По словам чиновницы, во время жары важно регулярно пить воду, даже если человек не испытывает жажды, а также держать ставни или шторы закрытыми в течение дня, чтобы избежать перегрева помещений.

Отдельно Стефани Рист обратила внимание на физические нагрузки в жаркие дни. Она призвала ограничить спортивные занятия, отметив, что даже хорошо подготовленный организм может по-разному реагировать на высокие температуры.

Министр также подчеркнула, что последствия жары могут проявляться не сразу. По ее словам, ухудшение состояния здоровья иногда возникает через несколько дней или даже недель после воздействия высоких температур, поэтому профилактика сейчас особенно важна.

Тем временем премьер-министр Франции Себастьян Лекорню проведет межведомственное совещание по готовности государственных служб к дальнейшей жаре. Заседание запланировано на четверг.

