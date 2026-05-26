Угроза для украинских дронов: РФ создала новую зенитку "Цитадель" для защиты НПЗ

Российская зенитка ЗАК-30 «Цитадель» / © Defense Express

Реклама

Российский оборонный гигант «Ростех» разработал свою новую зенитку — ЗАК-30 «Цитадель», предназначенную для защиты стационарных объектов от беспилотников коптерного и самолетного типа. То есть может появиться серьезная угроза украинским дальнобойным дронам, как ФП-1 и Ан-196 «Февраль», которые наносят удары по нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) и другим целям в РФ.

Заявляется, что комплекс оснащен 30-мм пушкой, расположенной в стационарной турели и способной использовать боеприпасы с управляемым подрывом, начиненные шрапнелью. Отмечается, что процесс от обнаружения до уничтожения цели имеет высокую степень автоматизации.

Для наведения указаны радиолокационные (РЛС) и оптико-электронные (ОЭЛС) станции. В то же время на имеющихся изображениях ни одной из них на самой установке нет, так что возможно, что целеуказание подается с другого средства рядом или из информационной системы ПВО. Оптический канал работает как в видимом, так и в инфракрасном диапазонах.

Реклама

Исследователь истории танкостроения и ОПК Андрей Тарасенко указал, что эффективный радиус действия составляет 1,2 км, а обойдется в комплекс 0,6 млрд рублей, что примерно соответствует от 3,48 до 7,21 млн евро в зависимости от курса. Он приводит, что по этим данным для закрытия одного нефтеперерабатывающего завода может потребоваться от 3,48 до 6 млрд. рублей, или от 6 до 10 систем.

От Defense Express отметим, что исходит концептуальный аналог немецких Skynex, активно используемых в Украине и сбивающих не только дроны, но и крылатые ракеты. Конечно, российская система, скорее всего, не достигнет такой же эффективности, но концептуально она имеет смысл.

То есть, если все будет работать как надо, то ЗАК-30 может стать серьезной угрозой для украинских дальнобойных дронов. Потенциально она будет эффективнее против БПЛА, чем «Панцирь», чье пушечное вооружение не имеет снарядов с дистанционным подрывом и прославилось сомнительными результатами. Однако возникает вопрос наведения, потому что на тех же Skynex ОЭЛС и РЛС расположены на самой установке, а на разработке оккупантов — нет.

Немецкая 35-мм зенитка Skynex на службе ВСУ / Кадр с видео ПВК «Запад»

Более того, для высокоэффективной работы должно быть достаточное количество программируемых боеприпасов, которые оккупанты представили ранее в 2026 году на выставке вооружения в Саудовской Аравии. Однако о производстве пока ничего не сообщалось, поэтому неизвестно, как быстро могут передать полноценную партию и какие будут объемы. Если этого не будет, то будут бить обычными 30 мм боеприпасами.

Реклама

Также, чтобы эффект от зениток «Цитадель» был ощутим, нужно, чтобы они заказывались и выпускались в необходимом количестве, потому что несколько штук на ситуацию не повлияют критически. Однако следует отметить, что ОПК РФ движется в сторону более современных средств по крайней мере на уровне концепта, но реальные характеристики получится оценить только после практического применения, потому что перед нами может быть очередной «распил».

Ранее мы писали о том, что Россия запустила в серию реактивный дрон Герань-4: разведка сообщила об опасности.

Новости партнеров