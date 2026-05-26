Кремль зробив нову заяву про удари по Києву і поскаржився на США

Путін і Пєсков. / © Associated Press

У Москві обурилися через відсутність реакції США на погрози Кремля щодо «системних ударів» по Києву. Натомість реакцію країн Європи почули.

Про це заявив речник російського «фюрера» Дмитро Пєсков.

«Кремль поки не має інформації про реакцію Вашингтона на попередження Москви. Поки що такої інформації не маємо. Ми чули деякі офіційні заяви з європейських столиць, від представників Євросоюзу в Києві», — висловився представник Кремля.

З його слів, нібито для Кремля «пріоритетом є те попередження, яке направили». Водночас Пєсков не відповів на запитання про те, чи варто розуміти «системні удари» як щоденні.

Погрози РФ — реакція світу

Росія лякає «ударами у відповідь» та пригрозила новими ударами по Києву. МЗС країни-агресорки закликало залишити столицю, а також «порадило» не наближатися до об’єктів військової та адміністративної інфраструктури. Мовляв, мають бити по так званих «центрах ухвалення рішень».

У Польщі назвали можливі удари РФ по цивільних об’єктах у Києві, зокрема по дипломатичних відомствах, цілеспрямованими та актом нічим невиправданої агресії. У посольстві Франції засудили ультиматуми Росії та запевнили, що їхнє представництво продовжить працювати, як зазвичай.

Водночас Китай, коментуючи погрози Москви, був менш жорстким у своїй заяві. Пекін закликав «відповідні сторони» утриматися від посилення бойових дій. Мовляв, позиція КНР щодо цього питання є «послідовною та чіткою».

Дата публікації 20:27, 24.05.26 Кількість переглядів 287

