Відпочинок-2026: куди відправити дитину на канікули, скільки це коштує та хто може безкоштовно оздоровитися

ТСН підрахувала, скільки коштує відпочинок у 2026 році

На порозі літніх канікул тисячі українських батьків сушать голови: куди відправити свою малечу відпочити та оздоровитися?

У патріотичний табір біля мальовничого озера, на активний сімейний сплав річкою, на наше Чорне море чи, можливо, взагалі за кордон — кореспондентка ТСН.Тижня Ірина Коваленко оцінила найпопулярніші варіанти літньої відпустки не лише з погляду фінансів, а й з найголовнішого нині ракурсу — безпеки.

Патріотичні табори без гаджетів

Один за одним дітлахи впевнено долають кожен етап великого мотузкового парку. Він має два рівні, і без надійної страховки сюди зась. Повністю парк планують домонтувати якраз до офіційного відкриття літнього табору, що заплановане на 9 червня.

Центральна частина цього табору на Черкащині — пляж біля чистого озера, де діти вчитимуться веслувати на байдарках, щойно прогріється вода. Також тут розвивають верхову їзду — у депо табору утримують 20 коней.

Володимир Шерстюк, директор дитячого табору: «Потім — коні, верхова їзда. Там діти з маленького віку до старшого. Можна просто сидіти на коні, можна вже управляти ним, можна в галоп з ним іти, а можна і трюки робити».

Загалом для відпочивальників облаштовано близько 20 локацій та активностей: кузня, тир, стрільба з лука, смуга перешкод, орієнтування на місцевості та уроки виживання в лісі. Головний наголос — на знання історії України, козацькі традиції та патріотичне виховання. А от мобільні телефони доведеться здати — зв'язок із батьками суворо регламентований.

Володимир Шерстюк: «Під час табору зв’язок іде з курінним — є телефон, і два рази вдень (після обіду і після вечері) є можливість по годині спілкуватися з батьками».

Живуть діти у спеціальних просторих куренях на 8 ліжок із прогумованими ковпаками, які не промокають під дощем і захищені москітними сітками. Душ і туалет — стаціонарні, з постійною гарячою водою, а на випадок відключення світла готові генератори. Харчування — 5-разове. На випадок повітряної тривоги облаштовано капітальне бетонне сховище, врізане просто у гору та захищене великим земляним валом, що вміщує до 100 людей.

Вартість зміни (10 днів): 19 800 гривень.

Пільги: діють знижки для дітей чинних військовослужбовців, загиблих та зниклих безвісти.

Безкоштовно через «єОздоровлення»: діти з інвалідністю, сироти, діти військових та з багатодітних малозабезпечених родин можуть відпочити безкоштовно. Держава виділяє на оздоровлення однієї дитини 14 000 гривень. Детальна інструкція та перелік таборів доступні на сайті Мінсоцполітики.

Сімейний кемпінг та сплави

Якщо дитині формат суворого табору не до душі, альтернативою може стати активний сімейний відпочинок на березі Дністра серед зелених круч та ранкових туманів Івано-Франківщини. На каяках, сапах та байдарках — тут пропонують сплавлятися цілими родинами.

Василь Кіцул, гід сплавів: «Важко знайти таку природу і такий краєвид на якійсь іншій річці. Тут на кожному кілометрі-два можна спостерігати зовсім різний краєвид. Основна ділянка сплаву — 16 кілометрів. Річка досить спокійна, жодних складних моментів на річці немає, порогів нема. Сплав забезпечують досвідчені гіди».

На території кемпінгу є басейн, волейбольний майданчик, настільний теніс та альтанки. Проживання пропонують у 4- та 5-місних дерев'яних бунгало або у власних чи орендованих наметах.

Вартість для дитячих груп: орієнтовно 3000 гривень з особи за добу (включає триразове харчування, проживання та безпосередньо сплав). Якщо їхати родиною, можна зекономити на їжі, готуючи самостійно на облаштованій спільній кухні.

Море в Одесі під прикриттям ППО

Одеса входить у поточний курортний сезон із планами відкрити понад 30 пляжів. Головна вимога часу — безпека на воді та в повітрі. Водолази вже обстежили понад 60 тисяч квадратних метрів морського дна муніципальних пляжів, очищуючи їх від небезпечних предметів та уламків.

Ігор Ічанський, керівник водолазних робіт: «Це пропелер, ось його кріплення, це головка двигуна... Ще попадаються вибухонебезпечні — ми ставимо маркери і викликаємо підкріплення».

Паралельно на узбережжі зводять нові мобільні укриття — загалом їх буде 19. До порятунку людей на воді тут активно залучають навіть службових собак-кінологів. Попри постійну загрозу обстрілів, відпочивальники на одеських пляжах почуваються відносно спокійно.

Ігор, відпочивальник: «В Одесі дуже безпечно і загалом тут постійно стоять хлопці, я з ними усіма спілкуюся, і вони гарно стріляють і збивають усі дрони».

Анастасія, відпочивальниця: «Класно, коли є укриття, але взагалі-то у нас не так багато пляжів, де це є і це близько. Тут є укриття, по-перше, тут є дитячий майданчик, тут безпечно з дитиною гуляти, все під контролем, тому мені дуже подобається цей пляж».

Відпочинок за кордоном

Для багатьох українських родин поїздка на вітчизняне Чорне море через постійні повітряні тривоги залишається психологічно складною. Киянка Юлія Фрейдун категорично відмовилася везти дітей до Одеси.

Замість цього жінка обрала для сина та доньки тур до Болгарії.

Юлія Фрейдун, киянка: «До Болгарії ми на шість днів їдемо. Все включено. Перекуси. Море в нас через дорогу перейти. Разом з дорогою на нас трьох вийшло 35 тисяч гривень».

Попри всі виклики воєнного часу, українські батьки прагнуть подарувати малечі бодай кілька тижнів спокійного літа. І саме рівень безпеки та наявність укриттів залишаються найголовнішими критеріями під час остаточного вибору місця для відпустки.

