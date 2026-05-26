В ЄС заявили про "проблеми з безпекою" для країн Балтії: що відомо

Урсула Фон дер Ляєн / © Associated Press

Проблеми з безпекою у Балтійському регіоні, зокрема внаслідок атаки дронів, кіберзагроз та фейків, у майбутньому можуть зачепити й решту Європи.

Про це заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час свого виступу, передає Clash Report.

Вона акцентувала на необхідності негайного реагування на поточні гібридні та технологічні ризики. За її словами, ситуація навколо Балтійського моря є індикатором загальноєвропейських загроз.

«Ми також маємо краще інтегрувати національні системи, наприклад, із програмами „Копернікус“ та „Галілео“. Це забезпечить ефективніший обмін інформацією через кордони та покращить можливості раннього попередження», — попередила очільниця Єврокомісії.

Щоб протистояти цьому, фон дер Ляєн закликала країни ЄС змінити підхід до спільної безпеки. Вона наголосила, що зараз важливо посилити оборону, краще готуватися до криз та чітко координувати свої дії всередині союзу.

Загроза країнам Балтії з боку Росії — останні новини

Нагадаємо, заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медвєдєв висловив територіальні претензії до Естонії. У своїх соцмережах він заявив, що ця країна «належала Росії так само, як і Донбас».

Раніше в ISW заявили, що Російська Федерація посилює зусилля щодо створення інформаційних умов для можливої агресії в майбутньому проти країн Балтії.

До слова, державний секретар США Марко Рубіо заявив, що неодноразові звинувачення Росії щодо країн Балтії у тому, що вони надають свій повітряний простір для атак українських безпілотників по території РФ, викликають «занепокоєння» через «побоювання щодо ескалації».

