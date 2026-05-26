- Дата публікації
-
- Категорія
- Ексклюзив ТСН
- Кількість переглядів
- 27
- Час на прочитання
- 2 хв
Що робити після обстрілів, коли пошкоджено житло: куди звертатись, щоб отримати компенсацію
Експертка пояснила, куди звертатись після обстрілів житлового будинку, щоб отримати компенсацію від держави.
Українцям після ворожих обстрілів їхнього житла потрібно викликати екстрені служби та зняти на фото та відео наслідки ударів РФ. Це допоможе отримати компенсацію на ремонт приміщення.
Про це в етері ТСН сказала Катерина Рапута, координаторка екстреного реагування у Києві.
Вона зазначила, що спочатку потрібно викликати екстрені служби — швидку, рятувальників та поліцію.
«Перше — викликати допомогу. Далі — потрібно оцінити безпеку, зробити фото та відеофіксацію пошкоджень. Тому що люди дуже часто цього не роблять і у стресі починають прибирати. Варто не забувати про людей похилого віку та допомогти їм зняти все на фото та відео», — пояснила Катерина Рапута.
Експертка зазначила, що також варто звернутись до ОСББ. Зазвичай є будинковий чат, де людям дадуть інструкцію про те, що робити.
Координаторка ектреного реагування пояснила, що у Києві працює три види допомоги — міська програма, за якою потерпілим через обстріли дають по 10 000 гривень, друга — «єВідновлення», де потерпілі можуть отримати компенсацію за зруйноване майно, третя — ООН надає допомогу для потерпілих.
«Є також випадки, коли депутати надають допомогу, але це потрібно уточнювати», — сказала вона.
Катерина Рапута додала, що не потрібно одразу робити ремонт та дочекатися на гроші за програмою «єВідновлення». Вони приходять через місяць-два.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: КОМПЕНСАЦІЮ не ОТРИМАЄТЕ, якщо ЗРОБИТЕ ЦЕ після ОБСТРІЛУ!