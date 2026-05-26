Відомий український актор приголомшив схудненням на 40 кг і розкрив, як йому це вдалося

Володимир Ращук / © instagram.com/volodymyr_rashchuk

Відомий український актор Володимир Ращук, який раніше розкрив правду про свою відсутність на хрестинах сина, приголомшив кардинальним схудненням.

Артист неабияк здивував змінами в зовнішньому вигляді. Зокрема, він кардинально схуднув. На проєкті «Наодинці з Гламуром» Володимир Ращук зізнався, що позбувся 40 кілограм. Зараз його вага становить 100 кіло. Окрім того, в його тілі лише 10 відсотків жирової маси, а все інше — м’язова.

Володимир Ращук досягнув таких результатів за допомогою тренувань у спортзалі, а також правильному харчуванню. Зараз артист займається спортом три рази на тиждень та не дотримується занадто жорсткої дієти. Проте, коли актор готувався до змагань із бодибілдингу, то дисципліна була куди більш суворою.

«Зараз 100 кг важу, 40 кілограм скинув. У мене десь близько 10 відсотків жирової маси, все інше — м’язова. Тренуюся три рази на тиждень. Просто у мене був змагальний сезон, то трішечки закрив. Зараз вже можна нормально їсти і спокійно тренуватися, а не жорстко», — поділився артист з Анною Севастьяновою.

Нагадаємо, Володимир Ращук також є військовослужбовцем. Нещодавно стало відомо, що актор перевівся з піхоти в штаб. Артист вже розкрив, як йому це вдалося.

