Наталка Денисенко розкрила, як її коханий зміг виїхати з України у відпустку на Тенеріфе

Наталка Денисенко з Юрієм Савранським / © instagram.com/natalka_denisenko

Українська акторка Наталка Денисенко відреагувала на хвилю критики через відпочинок за кордоном із коханим Юрієм Савранським та пояснила, чому не приховувала романтичну поїздку під час війни.

Після серії світлин із Тенеріфе на артистку посипалися закиди в Мережі. Частина користувачів почала цікавитися, на яких підставах її обранець виїхав з України. Денисенко вирішила не мовчати й публічно прокоментувала ситуацію. За словами знаменитості, жодних незаконних схем чи «бронювань» не було. Вона наголосила, що її коханий мав право перетнути кордон ще задовго до початку повномасштабної війни. Саме тому пара не бачила сенсу приховувати спільний відпочинок.

«Якби у нас була якась ситуація незаконна, що треба щось приховувати, тоді б, можливо, ми і не показували фото з відпустки. Але ми спеціально висвітлювали це. Ну і навіщо в принципі приховувати те, що зроблено за законом?» — пояснила акторка в коментарі проєкту «Ранок у великому місті».

Також Денисенко додала, що чудово розуміє емоційний стан українців та гостру реакцію на будь-які публічні прояви щастя чи безтурботності під час війни. Водночас знаменитість переконана: навіть у складні часи людям важливо знаходити моменти радості й підтримувати себе морально.

«Я прекрасно розумію, чому люди так реагують. У всіх зараз болючий період. Але якщо є можливість хоча б трохи наповнитися позитивними емоціями — я за це тримаюся», — поділилася артистка.

