Зірка "Холостяка" розкрила правду про гроші від коханого та доходи з YouTube-проєкту

Ксенія Щербач розсекретила, як заробляє на інтерв’ю та соцмережах.

Після участі в шоу «Холостяк» блогерка Ксенія Щербач відверто розповіла, хто фінансує її YouTube-проєкти та скільки вона заробляє на власному контенті.

Після телевізійного проєкту Ксенія не стала зникати з публічного простору. Навпаки — вона змінила напрям роботи та зробила ставку на інтерв’ю. Її YouTube-шоу «Кейс» швидко набрало аудиторію завдяки щирим розмовам із зірками. Втім, сама Щербач не поспішає називати себе успішною журналісткою. Каже, що просто займається тим, що їй справді подобається. А стартом для нового етапу стали освіта на журфаці та бажання знайти себе після реаліті.

«Я просто не вмію більше нічого робити, окрім того, що говорити, напевно», — з усмішкою поділилася блогерка на проєкті «Тур зірками».

Спочатку Ксенія експериментувала з іншими форматами, але згодом зрозуміла, що саме великі відверті інтерв’ю приносять їй найбільше задоволення. За словами блогерки, саме в таких розмовах вона може по-справжньому розкрити людину. І, схоже, глядачі це відчули — проєкт почав стрімко набирати популярність.

«Мені дуже подобається розкривати глибинно гостей. Я просто відчула, що це моє. І воно вистрілило», — пояснила Щербач.

Разом із популярністю з’явилися й плітки. У Мережі почали активно обговорювати, що нібито розвиток YouTube-каналу оплачує її обранець. Однак Ксенія такі припущення спростувала. Вона наголосила, що ще на початку стосунків вони домовилися не змішувати роботу та особисте життя.

«Мій коханий вкладає гроші в мене, але не в YouTube-проєкт. Ми ще на старті домовилися: моя робота — це моя робота, його — це його», — заявила блогерка.

Також Щербач зізналася, що її проєкт уже приносить прибуток. За словами інтерв’юерки, вкладення вдалося повернути практично одразу після запуску. Окрім YouTube, вона заробляє на рекламі в соцмережах, проводить корпоративи та розвиває власний бренд бранчів.

Нагадаємо, раніше Ксенія Щербач шокувала правдою про Дьоміна і чому він просив вибачення.

