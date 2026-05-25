Коли саме РФ буде готова знову масовано вдарити по Києву: експерт спрогнозував

Аналітик розкрив, за скільки днів окупанти зможуть повторити удар по Києву

Після безпрецедентного за кількістю руйнувань обстрілу Києва 24 травня російські окупанти вже погрожують новими ударами по українській столиці. І наступну масовану та комбіновану атаку РФ може підготувати приблизно через тиждень або 10 днів.

Про це заявив засновник БО «Реактивна пошта», військовий експерт Павло Нарожний у коментарі «УНІАН».

За його оцінками, ворог спроможний повторити комбінований наліт приблизно за тиждень або десять днів, що зумовлено винятково технічними й логістичними складнощами. Експерт зауважив, що до цього масовані атаки відбувалися приблизно три рази на місяць, тобто саме раз на 7–10 днів.

«500–600 „Шахедів“ треба привезти на точки запуску, їх треба підготувати до цих польотів, закласти в них маршрут. Під час атак запускається і багато крилатих ракет, десятки штук. Це також складна історія. Їх запускають зі стратегічних бомбардувальників, які перебувають на аеродромах дуже далеко від європейської частини Росії. Тим більше, що ці всі бомбардувальники у них на ладан дихають — що старі, що нові», — пояснив Нарожний.

Особливо складними для логістики експерт називає балістичні ракети, як-от «Іскандер-М», «Кинджал», «Циркон».

«Їх доволі важко возити, зокрема через значну кількість вибухових речовин», — сказав він.

Проте експерт попередив, що це не означає, що не треба реагувати на сигнали повітряної тривоги кожного дня. Адже РФ зберігає можливість кожного дня запускати принаймні 100–150 «Шахедів».

Нагадаємо, офіційна представниця МЗС країни-агресорки Марія Захарова пригрозила, що РФ знову завдаватиме ударів по Києву. Крім того, в Міністерстві закордонних справ РФ пригрозили, що іноземцям варто якнайшвидше залишити українську столицю.

Також начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат відверто оцінив шанси ППО відбити новий масований удар.

