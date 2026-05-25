Які руйнування насправді здатен завдати "Орешнік": аналітики оцінили реальну потужність удару по Білій Церкві

Падіння «кінетичних» блоків «Орешніка» у ніч проти 24 травня / © Defense Express

Проаналізувавши місце удару «Орешніка» в Білій Церкві Київської області стало відомо, що його кінетична пробивна сила складає до 2 метрів вглибину за 3 метрів діаметру вхідного отвору.

Про це пише Defence Express.

Переводячи кінетичну силу в «тротиловий» еквівалент, потужність одного блоку «Орешніка» приблизно дорівнює одному «шахеду» — згідно розрахунків 52-95 кг тротилу. Відповідно, один «Орешнік», умовно може нанести пошкоджень як 36 «шахедів». Але тут ще треба зважати на різний характер ураження — кінетичний у «Орешніка» та вибухово-уламковий в «Шахеда».

Росіяни хвалились, що їх «Орешнік» має особливі бойові стержні, які можуть проникати дуже глибоко і вражати підземні цілі. Але цю фантазію було спростовано.

Нагадаємо, авіаційний експерт Богдан Долінце заявив про те, що удар Росії ракетою «Орешнік» по Україні мав радше психологічну мету, ніж військовий сенс. За словами авіаексперта, вартість однієї такої ракети, за різними оцінками, може становити від $40 до $100 млн. Водночас ефект від удару, з огляду на наслідки, не відповідає таким витратам. Загалом, ані стратегічної, ані тактичної мети ця атака не мала.

