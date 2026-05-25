Удар другим "Орешніком" по окупованій Донеччині: у Повітряних силах прояснили ситуацію

Ракета «Орешнік» / © ТСН

Мережею шириться інформація, що в ніч проти 24 травня окупаційні війська випустили на Україну два «Орешніка». Втім, у Повітряних силах ЗСУ наразі офіційно підтвердили лише один запуск.

Про це у коментарі «24 Каналу» повідомив начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Другий пуск «Орешника»: деталі

У Мережі пишуть, що під час масованого обстрілу Україні в ніч на 24 травня Росія випустила дві ракети «Орешник». Пуск першої, за даними моніторингових каналів, міг відбутись близько 1:00, однак підтверджень влучань спочатку не було — тож така інформація задавалась сумнівною.

Втім згодом з’явились припущення, що одна з ракет нібито могла влучити на ТОТ Донецької області — у районі Авдіївки чи Ясинуватої. Також не виключається, що удар міг бути по позиціях російських військ.

Своєю чергою Юрій Ігнат повідомив, що наразі офіційно підтверджується лише один запуск. Тоді як інформації щодо можливого другого запуску поки що немає.

За словами Ігната, у разі появи нових даних — з’явиться офіційне повідомлення. Також він додав, що нині немає підтвердженої інформації щодо можливих уражень «Орешником» позицій російських військ.

На кадрах видно недобудований ТРЦ Rose Park в Донецьку, а саму камеру спрямовано у напрямку півночі/північного заходу / © із соцмереж

Під час масованої атаки в ніч на 24 травня росіяни застосували дві БРСД «Орешнік» — monitor. / © із соцмереж

Нагадаємо, у ніч проти 24 травня російська окупаційна армія здійснила масштабну комбіновану атаку по території України, застосувавши балістичні та крилаті ракети, аеробалістичні Х-47М2 «Кинджал», а також ударні безпілотники. Руйнування та пошкодження зафіксовані у Києві, Київській, Черкаській, Кіровоградській та Хмельницькій областях.

Зазначається, що армія РФ атакувала Білоцерківський район на Київщині, росіяни завдали удар балістичною ракетою середньої дальності РС-26 «Рубіж», а саме «Орешнік». У Мережі оприлюднили кадри атаки РФ балістичною ракетою.

