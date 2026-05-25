- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 244
- Час на прочитання
- 1 хв
Усі говорять про появу у Каннах норвезької акторки: що одягнула зірка, щоб підкорити Мережу
Відома акторка обрала сміливий образ від відомого бренду.
Після прем’єр, гламурних червоних доріжок та модних сюрпризів Каннський кінофестиваль 2026 року завершився, і однією із його цікавих появ був вихід акторки Ренате Реінсве.
Вона одягла ансамбль від Louis Vuitton, створений на замовлення. Зокрема лук включав довгу туніку без рукавів, що була застібнута лише на комірі, та блискучі срібні штани, розшиті лелітками.
Сміливий крій туніки підкреслював мінімалістичний стиль та яскраві деталі, зокрема прикраси з діамантами та срібні туфлі на підборах.
Під час фестивалю акторка співпрацювала зі стилісткою Карлою Велч та одягла кілька виробів Louis Vuitton. Особливо виділялася також асиметрична біла сукня, яку вона обрала для прем’єри фільму «Фіорд».