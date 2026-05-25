Топ-8 правил сучасного грошового етикету

Як говорити про фінанси тактовно і не порушуючи особистих меж, пояснює менторка з фінансового мислення Єлєна Шепель.

«В нашому суспільстві про гроші прийнято або мовчати, або ж говорити надто голосно. Та майже ніхто не вчить нас головному: як поводитись із грошима в стосунках з іншими людьми, — каже Єлєна Шепель. — Ми роки інвестуємо в кар’єру чи бізнес, освоюємо навички фінансової грамотності, і при цьому можемо через 100 гривень зіпсувати дружбу. Або образити колегу нетактовними коментарями чи питаннями. Грошовий етикет — це, насамперед, про повагу до фінансових меж іншої людини. Про розуміння того, що фінанси — одна з найбільш чутливих тем будь-яких стосунків. Фінансова культура, розвиток якої тільки набирає обертів в Україні, починається із уміння коректно говорити про гроші. Тому ці вісім правил грошового етикету, бажано знати кожному».

Не рахуйте чужі гроші вголос

За столом на дні народження родич питає: «Ну що, скільки там платять у вашій компанії?». Людина, яка це чує, ніяковіє і намагається уникнути відповіді, або відповідає дуже загально. Далі розмова переходить у порівняння доходів цієї людини із заробітками спільних знайомих та родичів. Звісно, наступного разу вже ніхто не захоче ділитися особистим назагал. Точно так само колега може питати в іншого колеги: «Такі класні туфлі, за скільки купила? Мабуть, витратила на це пів зарплати?». Надмірна цікавість часто призводить до відчуття дискомфорту в комунікації. Та й взагалі, з занадто допитливою людиною завжди хочеться спілкуватись менше.

Узгоджуйте бюджет спільних витрат заздалегідь

Уявімо, що дві подруги їдуть у відпустку. Одна розраховує поселитися в бюджетному тризірковому готелі, щоб заощадити гроші. Інша бронює п’ятизірковий готель. В результаті між подругами виникає напруга, яка призводить до незручних розмов і зіпсованого відпочинку. Як варіант, щоб не відставати від багатшої подруги, перша змушена взяти кредит, який потім треба буде виплачувати. Насправді, різні бюджети — це абсолютно нормально. Якщо вміти про них нормально і чесно говорити, ви завжди знайдете варіант, який буде комфортним для всіх. Відкрите узгодження витрат задає обом зрозумілі межі, а ще — це прояв поваги до іншої людини.

Якщо позичаєте гроші — фіксуйте умови

Гроші можуть легко зіпсувати добрі стосунки між друзями. Іноді буває так, що друг позичив 20 тисяч гривень на місяць, а через три місяці щиро дивується, і переконує вас, що про конкретну дату повернення грошей мови не було. З обох боків виникають образа і непорозуміння. Тому якщо даєте або берете в борг, принаймні в повідомленнях месенджера фіксуйте свої домовленості. По-перше, це прискорить повернення грошей. По-друге, якщо умови чітко зафіксовані, вам не потрібно щось додатково пояснювати, бо все вже домовлено.

Не давайте фінансових порад без запиту

Якщо колега купує нове авто в кредит, а інший починає читати лекцію про безвідповідальні рішення та фінансові ризики, які виникають у зв’язку з валютним кредитом, то ці непрохані поради призводять до напруження у колективі. Часто навіть дуже слушна порада або грамотні коментарі, можуть бути недоречними і зіпсувати стосунки, бо у кожної людини бувають обставини, про які ми не здогадуємось. Тож якщо ніхто не цікавиться вашою думкою, озвучувати її не треба. Серед особливо токсичних порад: «Ти дарма витрачаєш гроші» або «Треба було інвестувати інакше». Вони сприймаються виключно як критика, а не допомога.

Не демонструйте зверхність через гроші

Матеріальний успіх не робить людину кращою за інших. Навпаки, зрілість у фінансах — це скромність. Той хто впевнений у своїх досягненнях, не потребує демонстрації багатств. І коли власник бізнесу чи директор жартує в компанії: «Ну, вам офісним цього не зрозуміти…», люди ніби сміються, бо це ж наче жарт, але насправді у всіх виникає відчуття, що людина яка заробляє більше, намагається бути вищою за інших. Важливо пам’ятати, що більші доходи не дають людям права знецінювати людей з меншим достатком. Кожен проходить свій шлях і живе життя так, як вважає за потрібне.

Якщо платите за інших — не ставте їх у незручне становище

Буває на вечері хтось демонстративно оплачує рахунок за всіх, а потім регулярно про це нагадує: «Я ж постійно за всіх плачу…», або «Це було тоді, коли я за всіх заплатив?». Зрозуміло, що після цього бачити таку людину хочеться все менше й менше. Тож якщо ви щось даруєте або оплачуєте, робіть це так, щоб не створювати відчуття боргу у друзів чи колег. Щирість важливіша за демонстрацію. Якщо вам хочеться заплатити за всіх лише для того, щоб показати свій статус, навряд чи друзі оцінять це позитивно. Навпаки, ви ще й можете стати об’єктом для жартів.

Поважайте чужі фінансові межі

Подруга може коментувати: «Навіщо тобі цей масмаркет, купуй брендовий одяг. Це ж інвестиція в твій імідж», хоча людина чесно каже, що має інші пріоритети. Потрібно розуміти, що всі люди різні. Хтось накопичує на якусь фінансову ціль, а хтось банально не бачить цінності у тому, щоб купляти те, що важливо вам особисто. Кожна людина має сама вирішувати, куди вкладати свої ресурси. І це зовсім не скупість, це швидше прояв відповідальності перед власним бюджетом.

Подарунки — не інструмент для маніпуляцій

Хтось із друзів чи близьких може подарувати вам дорогу річ, а потім цим докоряє: «Я ж на тебе стільки витратив, а ти не цінуєш!». Або коли чоловік щось дарує дружині, а потім каже: «Я тобі все купую, все дарую, а ти постійно незадоволена». Так подарунок перетворюється на психологічний кредит, який треба відпрацювати. Справжній подарунок не передбачає сплати відсотків. Більше того, з презентами треба бути обережними, тому що багато українців не знають, але за подарунки вартістю понад 2 тисячі гривень потрібно сплачувати податки і вказувати їх в податковій річній декларації.

Що за новий податок?

Згідно з Податковим кодексом, українці повинні сплачувати податки з подарунків, якщо їхня вартість перевищує 25% мінімальної зарплати, встановленої на 1 січня звітного року. У 2025 році ця сума становила приблизно 2000 грн. На практиці випадки сплати податків із подарунків такої вартості є рідкістю. Та й податкові органи звертають увагу здебільшого на дорогі подарунки — автомобілі чи нерухомість. Але про цю норму закону краще знати.

