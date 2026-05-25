Ефектна Гейлі Бібер позувала в спідній білизні
Дівчина стала головною зіркою нової промокампанії відомого білизняного бренду.
29-річна американська модель, засновниця бренду косметики Rhode — Гейлі Бібер - стала обличчям нової реклами Victoria’s Secret, з яким співпрацює ще з 2021 року.
На нових фото, локацією для яких було обрано ванну кімнату, дівчина позувала в чорному мереживному топі на тонких бретельках і трусах. Її ефектний образ доповнювали чорні мюлі на шпильках і білий рушник на голові.
Шанувальники моделі активно обговорюють нові кадри в Мережі, відзначаючи поєднання гламуру, мінімалізму і фірмового стилю Гейлі. Багато хто також звернув увагу на те, що рекламна кампанія вийшла водночас чуттєвою і елегантною.
Зазначимо, нещодавно Бібер знімалася в рекламі святкової колекції, приуроченої до Дня святого Валентина.