Росіяни влучили в багатоповерхівку в одній з областей України: перші деталі

Пошкоджена багатоповерхівка у Павлограді після російського удару 25 травня / © Олександр Ганжа

Доповнено додатковими матеріалами

Російські війська завдали удару по Павлограду на Дніпропетровщині 25 травня, внаслідок чого пошкодили житловий багатоповерховий будинок. На місці спалахнула пожежа.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Вранці понеділка російські загарбники завдали удару по Павлограду. Виникла пожежа. Ворожа атака пошкодила багатоповерхівку.

Наразі відомо про одного пораненого. Йдеться про 18-річного юнака. За даними голови ОВА, хлопця госпіталізували у стані середньої важкості.

Ганжа також опублікував фото будинку після російського удару. На ньому видно пошкоджені балкони квартир, під’їзд та припарковані поряд автомобілі.

До слова, рано-вранці 25 травня окупанти атакували Запоріжжя ударними безпілотниками. Внаслідок влучання ворожого дрона в місті спалахнув автомобіль. За попередніми даними, постраждалих немає.

Водночас уночі під час повітряної тривоги вибухи пролунали у Чернігові.

