Смерть у ТЦК Тернополя: поліція показала відео та відповіла на чутки

У Тернополі чоловік застрелився у ТЦК

Днями у тернопільському ТЦК застрелився чоловік. Поліція опублікувала відео з ТЦК, де все відбулося. З огляду на те, що в Мережі почали поширюватися неперевірені версії, чутки та припущення щодо обставин смерті українця, у поліції вирішили оприлюднити фрагмент відео інциденту.

Про це повідомив начальник поліції Тернопільської області Сергій Зюбаненко.

Чоловік застрелився у ТЦК Тернополя: опублікували відео інциденту

За словами Зюбаненка, поліція працює відкрито і нічого не приховує. Через суспільний резонанс та появу десятків версій, чому все сталося, слідчий, прокурор та відповідні органи дали дозвіл на публікацію фрагмента відео.

«На записі видно, як чоловік у супроводі військовослужбовців та у присутності цивільних осіб заходить в одне з приміщень ТЦК та СП, залишає пакет з частиною особистих речей в коридорі та прямує до вбиральні з наплічником», — пише начальник поліції Тернопільської області.

Вже за кілька секунд після того, як чоловік зайшов до вбиральні, пролунав постріл. Це почули люди в коридорі та відреагували.

Слідчі перевірятимуть всі обставини самогубства — від моменту прибуття чоловіка до ТЦК і до моменту пострілу. У слідства є питання, на які необхідно дати відповіді.

Під час обстеження місця інциденту вилучили речові докази. Правоохоронці наразі перевіряють версію, що зброя лежала у загиблого в рюкзаку, адже всі речі з нього потім були вийняті.

«Прошу утриматися від передчасних висновків, не поширювати неперевірену інформацію та довіряти лише офіційним джерелам. Це стосується не тільки цього кримінального провадження, але й інших резонансних подій у Тернополі», — пише Зюбаненко.

У Тернополі чоловік застрелився у вбиральні ТЦК: що відомо

Нагадаємо, 23 травня у приміщенні вбиральні Тернопільського міського ТЦК та СП виявили тіло 46-річного місцевого жителя. Того ж дня близько 19:00 чоловіка доправили до установи для уточнення військово-облікових даних.

За попередніми даними правоохоронців та інформацією ТЦК, він зачинився у кімнаті зсередини та, ймовірно, вчинив самогубство, здійснивши постріл із вогнепальної зброї.

Військовослужбовці центру комплектування негайно викликали поліцію та екстрену медичну допомогу, а також намагалися самостійно врятувати постраждалого до прибуття лікарів, проте отримане поранення виявилося несумісним із життям.

Наразі правоохоронні органи встановлюють усі обставини події. Відомості про інцидент внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з додатковою позначкою «самогубство», тривають слідчі дії.

