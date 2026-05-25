Мільйон доларів за допінг: плавець підірвав "Олімпіаду на стероїдах" шаленим рекордом

Плавець Крістіан Гколомеєв із Греції під час церемонії нагородження на Enhanced Games / © Associated Press

На першому в історії турнірі Enhanced Games, де офіційно дозволено допінг, грецький плавець Крістіан Гколомеєв встановив неофіційний світовий рекорд. За заплив на 50 м вільним стилем 32-річний спортсмен отримав фантастичний приз у розмірі 1 млн дол.

Про це пише Lad Bible.

Enhanced Games, які вже встигли охрестити «Олімпіадою на стероїдах», розпочалися з гучного результату — Гколомеєв 24 травня показав час, який перевершив світовий рекорд.

Під час дебютного турніру, де спортсменам офіційно дозволено використовувати препарати для покращення фізичних показників, грецький плавець подолав дистанцію 50 м вільним стилем за 20,81 секунди. Його результат виявився на 0,07 секунди кращим за попереднє досягнення. За це 32-річний спортсмен отримав обіцяний організаторами бонус у розмірі 1 млн дол.

Говорячи про другу у своїй кар’єрі виплату такого масштабу, Гколомеєв зазначив в ефірі YouTube-каналу Enhanced Games:

«Ще один мільйон, мушу сказати, це зовсім непогано. Це точно змінить моє життя на краще. Це велика допомога для мене та моєї родини».

Також плавець прокоментував свій виступ.

«У мене був справді хороший заплив. Я припустився помилки під час виходу на поверхню після старту. Трохи занервував, але решта дистанції пройшла добре, тож я зміг це зробити», — розповів Гколомеєв.

Крім мільйонного бонусу за рекорд, він також отримав 250 тис. дол. за перемогу в запливі та повернув собі титул рекордсмена на дистанції 50 м вільним стилем.

Міжнародна федерація плавання World Aquatics уже заявила, що не підтримує Enhanced Games і не визнаватиме рекорди, встановлені в межах цих змагань.

Наразі офіційний світовий рекорд у чоловічому запливі на 50 м вільним стилем і далі належить австралійцю Кемерону Макевою — 20,88 секунди.

«Щоб бути найкращим, не потрібно піддаватися тиску чи вживати препарати. Ми не хочемо, щоб діти змушені були думати: "Щоб виграти олімпійську медаль у 18 чи 20 років, мені доведеться щодня колоти собі в сідницю потенційно небезпечний препарат"», — висловився гендиректор Американського антидопінгового агентства (USADA) Тревіс Тайгарт.

Натомість американська легкоатлетка Шанія Коллінз вважає, що учасники турніру поводяться чесніше за тих, хто приховано порушує антидопінгові правила.

«Ми від самого початку відкриті, чесні та прозорі. Тож як можна ставити під сумнів нашу чесність, якщо ми чітко говоримо про це?» — сказала Коллінз.

Срібний призер Олімпійських ігор із Великої Британії Бен Прауд своєю чергою заявив, що традиційний спорт не дає спортсменам достатньо можливостей для заробітку, тоді як Enhanced Games відкривають шлях до великих призових.

«Мені було 30, я щойно здобув срібну медаль, і яке майбутнє на мене чекало?» — сказав Прауд, який однаково отримає 250 тис. дол. за перемогу в запливі, хоча й не побив рекорд.

Загалом у змаганнях взяли участь 42 спортсмени. Лише четверо з них заявили, що не використовували стимулятори. Водночас троє із цієї четвірки все ж стали переможцями своїх дисциплін — американські спринтери Фред Керлі та Трістан Евелін із Барбадосу, а також американський плавець Хантер Армстронг, який виграв дистанцію 50 м на спині.

Які правила щодо допінгу діють на Enhanced Games?

Попри дозвіл на використання препаратів для підвищення результативності — зокрема тестостерону, анаболічних стероїдів, гормонів росту, HGH, EPO, стимуляторів та метаболічних модулювальних речовин — організатори все ж запровадили певні обмеження. Тож не йдеться про повну відсутність правил.

Спортсменам дозволено застосовувати лише ті препарати, які мають схвалення Управління з контролю за продуктами і ліками США. Натомість кокаїн, героїн та інші нелегальні або несертифіковані речовини залишаються під суворою забороною.

Крім того, учасники, які використовують препарати для покращення результатів, перебуватимуть під постійним медичним контролем. Для них передбачені регулярний фізіологічний моніторинг та медичне профілювання, щоб уникнути небезпечного зловживання речовинами.

Організатори також наголошують: застосування таких препаратів не є обов’язковою умовою участі. До стартів допускаються і «непокращені» спортсмени, що, за задумом авторів формату, дозволяє порівнювати межі природних та медично посилених людських можливостей.

