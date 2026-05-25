Миллион долларов за допинг: пловец взорвал "Олимпиаду на стероидах" невероятным рекордом

Пловец Кристиан Гколомеев из Греции во время церемонии награждения на Enhanced Games / © Associated Press

На первом в истории турнире Enhanced Games, где официально разрешен допинг, греческий пловец Кристиан Гколомеев установил неофициальный мировой рекорд. За заплыв на 50 м вольным стилем 32-летний спортсмен получил фантастический приз в размере 1 млн долл.

Об этом пишет Lad Bible.

Enhanced Games, которые уже успели окрестить «Олимпиадой на стероидах», начались с громкого результата — Гколомеев 24 мая показал время, которое превзошло мировой рекорд.

Во время дебютного турнира, где спортсменам официально разрешено использовать препараты для улучшения физических показателей, греческий пловец преодолел дистанцию 50 м вольным стилем за 20,81 секунды. Его результат оказался на 0,07 секунды лучше предыдущего достижения. За это 32-летний спортсмен получил обещанный организаторами бонус в размере 1 млн долл.

Говоря о второй в своей карьере выплате такого масштаба, Гколомеев отметил в эфире YouTube-канала Enhanced Games:

«Еще один миллион, должен сказать, это совсем неплохо. Это точно изменит мою жизнь к лучшему. Это большая помощь для меня и моей семьи».

Также пловец прокомментировал свое выступление.

«У меня был действительно хороший заплыв. Я допустил ошибку при выходе на поверхность после старта. Немного занервничал, но остальная дистанция прошла хорошо, поэтому я смог это сделать», — рассказал Гколомеев.

Кроме миллионного бонуса за рекорд, он также получил 250 тыс. долл. за победу в заплыве и вернул себе титул рекордсмена на дистанции 50 м вольным стилем.

Международная федерация плавания World Aquatics уже заявила, что не поддерживает Enhanced Games и не будет признавать рекорды, установленные в рамках этих соревнований.

Сейчас официальный мировой рекорд в мужском заплыве на 50 м вольным стилем и дальше принадлежит австралийцу Кэмерону Макевою — 20,88 секунды.

«Чтобы быть лучшим, не нужно поддаваться давлению или принимать препараты. Мы не хотим, чтобы дети вынуждены были думать: "Чтобы выиграть олимпийскую медаль в 18 или 20 лет, мне придется ежедневно колоть себе в ягодицу потенциально опасный препарат"», — высказался гендиректор Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгарт.

При этом американская легкоатлетка Шания Коллинз считает, что участники турнира ведут себя честнее тех, кто скрыто нарушает антидопинговые правила.

«Мы с самого начала открыты, честны и прозрачны. Так как можно ставить под сомнение нашу честность, если мы прямо говорим об этом?» — сказала Коллинз.

Серебряный призер Олимпийских игр из Великобритании Бен Прауд в свою очередь заявил, что традиционный спорт не дает спортсменам достаточно возможностей для заработка, тогда как Enhanced Games открывают путь к большим призовым.

«Мне было 30, я только что получил серебряную медаль, и какое будущее меня ждало?» — сказал Прауд, который все равно получит 250 тыс. долл. за победу в заплыве, хотя и не побил рекорд.

Всего в соревнованиях приняли участие 42 спортсмена. Только четверо из них заявили, что не использовали стимуляторы. В то же время трое из этой четверки все же стали победителями своих дисциплин — американские спринтеры Фред Керли и Тристан Эвелин с Барбадоса, а также американский пловец Хантер Армстронг, который выиграл дистанцию 50 м на спине.

Какие правила по допингу действуют на Enhanced Games?

Несмотря на разрешение на использование препаратов для повышения результативности — в частности тестостерона, анаболических стероидов, гормонов роста, HGH, EPO, стимуляторов и метаболических модулирующих веществ — организаторы все же ввели определенные ограничения. Поэтому речь не идет о полном отсутствии правил.

Спортсменам разрешено применять только те препараты, которые имеют одобрение Управления по контролю за продуктами и лекарствами США. При этом кокаин, героин и другие нелегальные или несертифицированные вещества остаются под строгим запретом.

Кроме того, участники, которые используют препараты для улучшения результатов, будут находиться под постоянным медицинским контролем. Для них предусмотрены регулярный физиологический мониторинг и медицинское профилирование, чтобы избежать опасного злоупотребления веществами.

Организаторы также отмечают: применение таких препаратов не является обязательным условием участия. К стартам допускаются и «неулучшенные» спортсмены, что, по замыслу авторов формата, позволяет сравнивать пределы естественных и медицински усиленных человеческих возможностей.

