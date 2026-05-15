Жива "Вікіпедія": 8-річний Богдан з Вінниці потрапив у Книгу рекордів України

Богдан Малярський / © ТСН

Реклама

Богдан Малярський із Вінниці потрапив у Книгу рекордів України, коли за пів години назвав понад дві сотні фактів про наймасштабніший у світі Євробачення.

Про талановитого ліцеїста — репортаж кореспондента ТСН Дмитра Фурдака.

Ексклюзивні подарунки для рекордсмена

Восьмирічний Богдан зустрічає журналістів у футболці «Євробачення-2026 у Відні». Для повноти образу хлопець одразу отримує подарунки з особистих колекцій кореспондентів ТСН: раритетну бейсболку з київського конкурсу 2005 року та фірмову торбину з Лісабона-2018.

Реклама

Другокласник миттєво підтверджує свій статус знавця. На запитання, хто переміг у Лісабоні, Богдан не замислюючись відповідає: «Ізраїль».

Те, що для звичайного глядача — сухі цифри, для Богдана — захоплива історія. Він власноруч веде «досьє», записуючи результати країн із першого по сьоме місця за різні роки.

Богдан Малярський: «Україна перемогла в 2004 році. А країни, які мають найбільше перемог — Ірландія і Швеція».

Для рекорду хлопчик вивчив понад півтори сотні питань про залаштунки конкурсу. Він знає, що у 2024 році сцена мала форму хреста, Азербайджан провів найдорожче шоу в історії, а Словаччина не бере участі, бо «не вистачає грошей». Результат вражає: 232 факти за 30 хвилин.

Реклама

Богдан Малярський / © ТСН

Від «Калуша» до геополітики

Мати школяра Ірина згадує, що син зацікавився конкурсом у травні 2022-го, коли Kalush Orchestra привезли Україні перемогу.

Ірина Малярська: «Богданчик не спав із нами десь до другої ночі, коли вже оголошують результати, і дуже раділи».

Відтоді музичне шоу стало для дитини вікном у світ історії та географії. Разом із мамою Богдан розбирав розпад Югославії та причини виникнення конкурсу — примирення країн після Другої світової війни.

Проте сучасну історію хлопець сприймає по-своєму. Перераховуючи переможців, він раптово замовкає на 2008 році.

Реклама

Богдан: «Росія чи що?»

Кореспондент: «Ну, так».

Мама: «Він міг би сказати, як він її називає, не знаю чи на камеру можна».

Крім інтелектуальних розваг, Богдан займається тхеквондо, куди його привела старша сестра Маріанна. Але розмови все одно повертаються до головного захоплення.

Реклама

Цієї суботи родина вболіватиме за представницю України — співачку Лелеку. Прогноз юного експерта стриманий, але позитивний: «П’яте або четверте місце».

Богдан уже знає, як увіковічнити успіхи нашої країни на конкурсі. Його мрія — створити в Києві музей перемог України на Євробаченні. До речі, після виходу Лелеки у фінал Україна залишається єдиною країною, яка не пропустила жодного фіналу в історії конкурсу.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ІСТОРИЧНИЙ ОБМІН СЬОГОДНІ! Стрілянина по ПОЛІЦІЇ! Київ у ЖАЛОБІ | ТСН 18:00 15 ТРАВНЯ

Новини партнерів