Жінка сама собі колола ін'єкції силікону: вона шокувала своїм зовнішнім виглядом (фото)

Жінка самостійно робила уколи краси та спотворила обличчя

Реклама

26-річна Ельва з Польщі тривалий час самостійно робила собі ін’єкції силікону. Для процедур вона використовувала препарати, замовлені в інтернеті. Наслідки цих дій виявилися дуже серйозними і призвели до незворотних змін та деформації обличчя.

Про це пише onet.pl.

Перші експерименти почалися кілька років тому. Ельва застосовувала препарати, що розчиняють жирову тканину, роблячи ін’єкції навіть двічі на тиждень. Однак через деякий час вона вирішила, що її обличчя стало занадто худим. Тоді вона почала самостійно вводити собі силікон, прагнучи надати рисам обличчя більш повного вигляду.

Реклама

«Спочатку я робила ін’єкції силікону раз на тиждень, а потім трохи занадто захопилася і робила їх щодня. Тоді я жила і працювала у Варшаві, і всі гроші йшли на оренду житла, тому у мене не було коштів на фахівців», — йдеться у сюжеті.

Ельва з Польщі / © Onet Wiadomości

Після багатьох місяців самостійних втручань у зовнішність обличчя Ельви зазнало значних змін — з’явилися сильні набряки та помітні деформації. Довгий час жінка намагалася впоратися з проблемою без допомоги фахівців, проте зрештою вирішила проконсультуватися з фахівцями.

Елва зазначає, що Польща дуже консервативна країна і вона часто стикається із критикою та ненавистю через свою зовнішність. Тепер вона хоче повернути собі свій попередній вигляд.

Нагадаємо, жінка опинилася в лікарні через дивний спосіб крадіжки вина.

Реклама

Новини партнерів