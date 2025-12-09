Косметологиня Лесі Нікітюк розкрила правду про ін’єкції та маніпуляції з обличчям 38-річної зірки

Леся Нікітюк і її косметолог / © instagram.com/kushnirenkotatyana

Косметологиня української ведучої Лесі Нікітюк відверто розповіла про ін’єкції краси, які вона робить для ефекту омолодження.

Так, знаменитість не часто розповідає про втручання у зовнішність. Та цього разу за неї це зробила її косметологиня Тетяна в Instagram. Фахівчиня, розповіла, що 38-річна ведуча зверталася до неї цього року за встановленням філерів. Водночас лікарка показала підготовку до процедури та наслідки.

До того ж Тетяна наголосила, що змогла поділитися таким секретом лише з дозволу Лесі, за що окремо подякувала зірці: «Я безмежно вдячна Лесі за те, що вона відкрито ділиться інформацією про процедури, які реально робить. Багато зірок це приховують, але щирість Лесі — одна з її найкрутіших рис, і я це неймовірно ціную».

Леся Нікітюк / © instagram.com/kushnirenkotatyana

Леся Нікітюк і її косметолог / © instagram.com/kushnirenkotatyana

Фахівчиня також уточнила, який саме препарат застосовувався. Так, Лесі ввели ін’єкційний стимулятор колагену, який дає природний ефект підтягнення шкіри. Для результату знадобилося два мілілітри.

Втім, реакція Мережі виявилася неоднозначною. У коментарях користувачі розділилися на два табори: хтось захоплювався свіжим виглядом ведучої, а хтось розкритикував втручання у зовнішність.

Всі на одне обличчя після цих процедур

Які ви гарні!

Одне обличчя на всіх, як клоновані, нічого особистого, жодної родзинки, як під кальку

Ви супер!

