Військовий та екснардеп Ігор Луценко

Реклама

Військовий та екснардеп Ігор Луценко вважає, що жодні поточні дипломатичні ініціативи не відкривають для України перспективи справедливого миру, оскільки Росія досі має ресурс і налаштована на продовження війни.

В інтерв’ю Главкому військовослужбовець, аеророзвідник і народний депутат VIII скликання Ігор Луценко оцінив міжнародні «мирні переговори» та реакцію на них українських військових.

На запитання, як бійці сприймають нинішню дипломатичну активність, він відповів, що армія добре відчуває реальний стан ворога та його можливості.

Реклама

«Військові дуже добре відчувають, у якому стані наш ворог, які в нього наміри й можливості. І будь-який притомний військовий розуміє: жодних мирних рішень, які були б бодай мінімально вигідні Україні, нам зараз не світить», — наголосив Луценко.

За його словами, реалістичними варіантами можуть стати сценарії, що за суттю означатимуть капітуляцію.

«Нам світить або повна, або часткова капітуляція — формально ніби не капітуляція, а по суті — так. Росія налаштована воювати, вона відчуває, що має ресурс — людський і матеріальний. РФ бачить, як слабшає Захід, і це додає їй оптимізму», — зазначив він.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ стримують ворога в Покровську, але вести активні контратаки складно через масовані обстріли та руйнування будівель.

Реклама

Ми раніше інформували, що Росія прагне з’єднати дві частини окупованих територій у районі Вовчанська та Куп’янська, щоб відрізати «куточок», який на сьогодні постачається через цілу мережу річок.