- Дата публікації
-
- Категорія
- Гроші
- Кількість переглядів
- 513
- Час на прочитання
- 1 хв
Курс валют на 9 грудня: скільки коштують долар, євро і злотий
Валюта додала у ціні. Тим часом гривня послабилася щодо долара, євро і злотого.
Національний банк встановив офіційний курс валют на вівторок, 9 грудня. Долар додав 2 коп. Євро зріс на 3 коп. Польський злотий підвився на 2 коп.
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
Курс долара
1 долар США — 42,07 (+2 коп.)
Курс євро
1 євро — 49,02 (+3 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,59 (+2 коп.)
Нагадаємо, банкір Тарас Лєсовий повідомив, що протягом цього тижня тижня - 8-14 грудня - докорінних змін на валютному ринку України не очікується. Втім, є внутрішні та зовнішні чинники, що тиснутимуть на курсові показники.