Курс валют на 9 грудня: скільки коштують долар, євро і злотий

Валюта додала у ціні. Тим часом гривня послабилася щодо долара, євро і злотого.

Олена Капнік
Курс валют

нацбанк встановив курс валют на 9 грудня. / © Національний банк України

Національний банк встановив офіційний курс валют на вівторок, 9 грудня. Долар додав 2 коп. Євро зріс на 3 коп. Польський злотий підвився на 2 коп.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара

Курс долара

  • 1 долар США — 42,07 (+2 коп.)

Курс євро

  • 1 євро — 49,02 (+3 коп.)

Курс злотого

  • 1 польський злотий — 11,59 (+2 коп.)

Нагадаємо, банкір Тарас Лєсовий повідомив, що протягом цього тижня тижня - 8-14 грудня - докорінних змін на валютному ринку України не очікується. Втім, є внутрішні та зовнішні чинники, що тиснутимуть на курсові показники.

