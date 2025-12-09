Курс валют на 9 грудня: скільки коштують долар, євро і злотий

нацбанк встановив курс валют на 9 грудня. / © Національний банк України

Національний банк встановив офіційний курс валют на вівторок, 9 грудня. Долар додав 2 коп. Євро зріс на 3 коп. Польський злотий підвився на 2 коп.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара

1 долар США — 42,07 (+2 коп.)

Курс євро

1 євро — 49,02 (+3 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий — 11,59 (+2 коп.)

Нагадаємо, банкір Тарас Лєсовий повідомив, що протягом цього тижня тижня - 8-14 грудня - докорінних змін на валютному ринку України не очікується. Втім, є внутрішні та зовнішні чинники, що тиснутимуть на курсові показники.

